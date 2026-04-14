Brent упала до $96,03 за баррель на фоне ожиданий урегулирования конфликта

К 17:31 мск цена нефти Brent на ICE Futures снизилась на $3,33 (3,35%) — до $96,03 за баррель

Снижение цен на нефть ускорилось вечером во вторник на фоне оценки инвесторами перспектив урегулирования ближневосточного конфликта, сообщает «Интерфакс».

К 17:31 мск цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $96,03 за баррель, что на $3,33 (3,35%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $5,53 (5,58%) и составили $93,55 за баррель.

Ариана Ранцева