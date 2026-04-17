КАМАЗ получил 43 млрд рублей чистого убытка в 2025 году

Выручка компании снизилась на 2,9%, до 382,1 млрд рублей, операционный результат ушел в минус на 17,1 млрд рублей

ПАО «КАМАЗ» по итогам 2025 года по МСФО зафиксировало чистый убыток в размере 43 млрд рублей, следует из финансовой отчетности компании. Годом ранее компания получала прибыль.

Выручка снизилась на 2,9% и составила 382,1 млрд рублей. Убыток до налогообложения достиг 45,9 млрд рублей против прибыли 3,5 млрд рублей годом ранее. Операционный результат также ухудшился: убыток составил 17,1 млрд рублей против прибыли 22,8 млрд рублей в 2024 году.

Себестоимость продаж выросла на 7% и достигла 355 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась более чем вдвое — до 28,3 млрд рублей.

При этом выручка от продажи грузовиков увеличилась на 6% и составила 245,2 млрд рублей. В то же время продажи автобусов, электробусов, прицепной техники и автобетоносмесителей снизились примерно в 1,5 раза — до 37,7 млрд рублей. Реализация запчастей уменьшилась на 18%, до 32,9 млрд рублей, комплектующих — на 24%, до 27,6 млрд рублей.

