Нефть Brent подорожала выше $102 за баррель

Котировки выросли более чем на 7% на фоне ситуации на Ближнем Востоке и заявлений США

Цены на нефть резко выросли утром в понедельник на фоне оценки инвесторами ситуации на Ближнем Востоке, сообщает «Интерфакс».

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE Futures по состоянию на 8:14 мск увеличилась на $6,92 (7,27%) и достигла $102,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на $8,16 (8,45%) — до $104,73 за баррель.

Рост котировок происходит на фоне геополитической напряженности. Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после неудачных переговоров с Ираном по ядерной проблеме.

Ариана Ранцева