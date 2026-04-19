Татарстан и Узбекистан запустили совместное производство за $300 тысяч

В технопарке «Чирчик» Ташкентской области состоялось открытие совместного предприятия Piton Factory — результат сотрудничества Татарстана и Узбекистана. Завод будет специализироваться на производстве шинопроводных систем и блоков отбора мощности для энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Объем первоначальных инвестиций в проект составил $300 тысяч. В торжественной церемонии приняли участие заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадаминов.

По словам главы Минпромторга РТ, продукция предприятия крайне востребована для надежной работы энергетических систем. «Шинопроводы обеспечивают бесперебойное электроснабжение промышленных предприятий, объектов энергетики и городской инфраструктуры», — подчеркнул Олег Коробченко.

Отметим, что материнской компанией нового предприятия является «Питон Кама» — резидент территории опережающего социально-экономического развития в Нижнекамске. С 2023 года компания активно развивает поставки электротехнического оборудования на рынки стран СНГ. Технопарк «Чирчик был» создан в 2022 году в партнерстве с технополисом «Химград».

Наталья Жирнова