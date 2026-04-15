В Татарстане до 2029 года появится ОЭЗ «Зеленая Долина — 2» за 50 млрд рублей

Новая экономическая зона станет частью формирующегося кластера биоэкономики «Зеленая Долина»

Правительство России приняло решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Зеленая Долина — 2» в Нижнекамском районе Татарстана. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, автором которого является минэкономразвития России.

Новая экономическая зона станет частью формирующегося кластера биоэкономики «Зеленая Долина». В состав кластера также войдет уже существующая ОЭЗ «Зеленая Долина», расположенная в Заинском муниципальном районе республики.

На развитие инфраструктуры новой особой экономической зоны правительство Татарстана планирует направить не менее 50,08 млрд рублей до 2029 года. Средства будут направлены на создание инженерной, транспортной, социальной и другой необходимой инфраструктуры.

Соглашение о создании и управлении новой особой экономической зоной будет заключено между Министерством экономического развития России, правительством Татарстана и исполкомом Нижнекамского района.

Напомним, что в Татарстане растет вклад особых экономических зон в региональную экономику. На сегодняшний день в преференциальных зонах республики работает 2 119 резидентов, которые обеспечивают более 20% объема промышленного производства региона.

Наталья Жирнова