Нефть может превысить $150 за баррель уже на неделе

Глава РФПИ связал возможный рост цен с ситуацией вокруг Ормузского пролива

Стоимость нефти на мировом рынке может превысить отметку в $150 за баррель уже на текущей неделе. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.

В своей публикации в социальной сети X он отметил, что длительное закрытие Ормузского пролива приведет к росту цен на нефть и природный газ, усилению энергетического кризиса в ЕС и Великобритании, а также затянет период восстановления.

— Цена на нефть выше $150 может быть достигнута уже на этой неделе, — заявил Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал сообщение президента США Дональд Трамп о начале блокады Ормузского пролива. По словам главы РФПИ, рост цен соответствует ранее сделанным прогнозам.

Ранее «Реальное время» писало, что чистая прибыль «Газпром нефти» за 2025 год снизилась на 49%.

Ариана Ранцева