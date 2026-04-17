Корпорация МСП выделила 47 млн рублей на развитие «Татлифта»

Средства необходимы для модернизации производственных мощностей на территории ТОСЭР «Зеленодольск» и позволят предприятию увеличить выпуск продукции в 2,5 раза

Фото: Динар Фатыхов

Корпорация МСП предоставила компании «Татлифт» льготный лизинг на сумму 47 миллионов рублей для модернизации производственных мощностей на территории ТОСЭР «Зеленодольск». Эти средства позволят предприятию увеличить выпуск продукции в 2,5 раза, сообщает Минэкономики Татарстана.

Ранее руководство «Татлифта» заявило о планах к 2030 году достичь объема производства в 3 тысячи лифтов ежегодно. Предприятие намерено полностью локализовать производство, освоить выпуск высокоскоростных лифтов, траволаторов и эскалаторов. В перспективе компания планирует открыть производственные мощности в Узбекистане и на Аравийском полуострове.

— Мы стремимся активно наращивать производство и развивать линейку импортозамещающей продукции, которая не уступает зарубежным аналогам в качестве, но остается привлекательной по стоимости. Мы видим растущий спрос на нашу продукцию во многих регионах страны, — заявила гендиректор ООО «Татлифт» Гульшат Загидуллина.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в 2026 году планируется выделить малым предприятиям из приоритетных отраслей более 3 миллиардов рублей на льготное лизинговое финансирование, а до 2030 года эта сумма достигнет 18 миллиардов рублей.

Напомним, что ранее УФАС Татарстана признало незаконной закупку на замену лифтов в шести городах. В 2022—2023 годах Фонд ЖКХ Татарстана объявил аукцион на замену 31 лифта в многоквартирных домах шести городов региона. Однако ФАС выявила нарушение срока оплаты работ — Фонд планировал произвести расчет с подрядчиком только в 2031 году, через 5 лет после сдачи объектов.

Наталья Жирнова