Валиуллин оправдался за провалы селекции, а Гатиятулин хочет славы команды Билялетдинова

Готов ли «Ак Барс» к старту нового сезона КХЛ?

Фото: Артем Дергунов

«Ак Барс» провел обязательную пресс-конференцию в преддверии старта в новом чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ответы перед журналистами держали генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин. По ходу конференции «Ак Барс» объявил о двух сделках: подписал Григория Денисенко и обменял Даниила Журавлева в «Торпедо». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Шли по своему плану»

Нынешнее межсезонье принято считать провальным для «Ак Барса». Клуб проиграл борьбу почти за все топовые лоты на трансферном рынке. В результате этого «барсам» пришлось подписывать новичков прямо «на флажке», незадолго до старта чемпионата. Во вторник казанцы наконец объявили о подписании нападающего Григория Денисенко, который должен закрыть вакантное место в топ-6 атаки команды.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В связи с накопившимися вопросами по трансферам генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сразу же начал разговор с объяснения причин неудач с наиболее заметными нападающими. В частности, клуб вел переговоры с Даниэлем Спронгом, Шелдоном Ремпалом и Джошуа Ливо.

— Мы шли по своему плану. Подписывали тех игроков, которые были в нашем проекте. Да, что-то не получилось у нас. Сразу скажу про Спронга — мы вели его до последнего, он сам принял решение перейти в другой клуб, финансовые условия мы предлагали не хуже. Также был диалог с Ремпалом, но с ним закончилось все быстро, он выбрал «Вашингтон». Мы понимаем, что контракт двусторонний, поэтому пока не закрываем вариант, возможно, осенью вернемся к нему. Что касается Ливо, был диалог до того, как он подписался с «Трактором». Его финансовые требования не вписывались в наш потолок. В итоге мы сделали выбор в пользу более молодого и перспективного Денисенко, — сказал Валиуллин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме как о Денисенко, клуб в режиме онлайн, прямо во время пресс-конференции, объявил об обмене защитника Даниила Журавлева в нижегородское «Торпедо». Количество оборонительных игроков в ростере казанцев превышало норму, так что сделка была ожидаема. К тому же на днях подписали Илью Карпухина, известного Анвару Гатиятулину по совместной работе в «Тракторе». За Журавлева казанцы получили символическую денежную компенсацию.

Также есть опасения по Артемию Князеву, которого считают следующим претендентом на уход. Однако Валиуллин опроверг слухи, пока защитник остается игроком основного состава. А вот Семену Терехову будут подыскивать аренду, чтобы молодой форвард мог развиваться в команде с большим игровым временем.

Но трансферная работа в клубе продолжается. В ближайшее время «Ак Барс» планирует подписать одного российского нападающего, а также продолжить поиски на рынке свободных агентов в Северной Америке. Очевидно, что вратарская и защитная линии в команде укомплектованы, ждать появления новичков в них не стоит.

Что с бюджетом?

В сравнении с остальными клубами-фаворитами КХЛ трансферная работа «Ак Барса» остается слабой. Подписания Михаила Бердина, Уайатта Калинюка, Брэндона Байро, Михаила Фисенко, Ильи Карпухина и Григория Денисенко не вызывают вау-эффекта. Ни один из новичков ранее не считался лидером в своей прежней команде.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Некоторые эксперты столь слабую селекционную работу «Ак Барса» связывали с возможными финансовыми проблемами. Тем более соответствующая информация появлялась в спортивных СМИ этим летом. Удивляться этому не приходится, ведь соседи в лице уфимского «Салавата Юлаева» значительно сократили бюджет клуба.

Валиуллин не стал уходить от ответа на вопрос и опроверг эти слухи. «Такая информация была. Мы понимаем, что живем в не самое простое время. Но данная информация на наш клуб не влияет»,— сказал генменеджер.

«Следим за ребятами из системы клуба»

Между тем с приходом Денисенко в «Ак Барсе» потихоньку вырисовываются два ведущих звена. Во вторник на открытой тренировке вместе тренировалась тройка Барабанов — Семенов — Галимов, а Денисенко работал вместе с дуэтом Байро — Яшкин. Две первые пары защитников тоже, кажется, определились: Лямкин — Миллер и Калинюк — Марченко. Но с учетом не слишком удачной игры канадца в межсезонье и только-только доехавшего Денисенко, который еще не факт, что заиграет на уровне топ-6, возможны перемены уже после нескольких матчей на старте чемпионата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нижние звенья активно наигрываются игроки из клубной системы. Наибольшие шансы начать сезон в основном составе имеют Артур Бровкин и Тимофей Жулин. Для последнего текущий чемпионат должен стать первым полноценным на взрослом уровне. На пресс-конференции его даже сравнивали с Владимиром Ткачевым, но Анвар Гатиятулин не стал захваливать нападающего, отметив, что у того остаются слабые стороны, требующие улучшения.

— Мы следим за системой и за ребятами. Знаем, какое отношение здесь к своим воспитанникам, это у нас на особом контроле, одна из важных задач. Если кого-то из молодых игроков искусственно вводить в состав, это не принесет результата. Каждый должен заслужить свое место, поверьте моему опыту работы с молодежью,— сказал Гатиятулин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом в первых матчах, вероятно, команде предстоит обойтись без Никиты Дыняка. Форвард получил травму в матче с «Автомобилистом» и проходит реабилитацию.

Цели — максимальные

Несмотря на все сложности с комплектацией и подготовкой команды, «Ак Барс» настроен решать самые максимальные задачи в предстоящем сезоне. Об этом заявили и Валиуллин, и Гатиятулин. Для тренерского штаба год станет контрактным, их соглашение с клубом истекает летом 2026-го. Сам Анвар Рафаилович хочет себе славы команды Зинэтулы Билялетдинова. По крайней мере, тренер повышает свою мотивацию, разглядывая победные фотографии тех времен на базе клуба.

— У нас есть контракты, мы работали все лето, прошли предсезонную подготовку. Наступила осень, через несколько дней стартует чемпионат, все мысли о нем. Давления нет, есть только дополнительная мотивация. Наверное, вы видели у нас на базе фотографии с кубками разных лет. Это только мотивирует. Хочется этому соответствовать, будем стремиться, — сказал Гатиятулин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для Валиуллина год также станет решающим. Разговоры о его возможной отставке шли еще весной, после двух подряд неудачных сезонов. Генменеджер намерен доказать, что он соответствует занятой должности в таком большом клубе.

— Мы всегда ставим максимальные задачи и не будем от них отходить.

— Чувствуете давление?

— Нужно работать здесь и сейчас. Давление есть в каждом клубе, будем делать свою работу и постараемся показать максимальный результат, — подытожил Валиуллин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Стартовать «Ак Барс» в новом сезоне будет уже 6 сентября. В первом матче чемпионата команда Гатиятулина сыграет в Магнитогорске с «Металлургом». В Казани «барсы» впервые выступят 10 сентября — против «Автомобилиста».