В Казани покажут фильмы о Великой Отечественной войне, бэби-боксах и звездах K-pop

В городе начинает работу XXI Международный кинофестиваль «Алтын минбар»

Фото: Максим Платонов

С 5 по 9 сентября в Казани пройдет XXI Международный кинофестиваль «Алтын минбар». Председатель жюри в этом году — звукорежиссер Ресул Пукутти, который получил премию «Оскар» за лучшее сведение звука вместе с Ричардом Прайком и Иэном Тэппом на фильме «Миллионер из трущоб». Что же будут смотреть эксперты?

На главную номинацию — за рубль

Церемония открытия кинофестиваля пройдет 5 сентября в новом здании театра Камала. В этот же день покажут фильм открытия — это картина Александра Далматова «В мае 44-го» («Кырык дүртнең май аенда»), которую продемонстрируют на всех площадках, в кинотеатре «Мир», «Алмаз Синема Родина» и в Камерном зале нового здания театра Камала. Фильм снят по повести Нурихана Фаттаха, он рассказывает о женщине, которая трудится на лесозаготовках и торфоразработках. Узнав, что беременна, героиня сбегает в родную деревню. По закону ей грозит семь лет лишения свободы. Эта картина — часть внеконкурсной программы «Россия — Исламский мир».

Александр Далматов представит три проекта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом список фильмов в этом году длинный, учитывая множество картин вне рассмотрения жюри. На этот раз и сайт фестиваля сделан добротно, каждой картине посвящена отдельная страница, так что легко можно понять, на что стоит идти.

В номинации «Полнометражные фильмы» — 10 названий. «Оплот стойкости» — черногорская картина Николы Вукчевича, которая рассказывает о Второй мировой войне. Ее главный герой, мальчик-мусульманин, оказывается в доме албанца-мусульманина.

Россию представляет «Отель «Онегин». В картине Ирины Евтеевой аниматор, который хотел создать кукольный фильм по мотивам романа в стихах, проваливается в фантасмагорию Пушкина и Чайковского. Одну из ролей играет Любовь Казарновская, которая приедет на открытие.

Тему продолжает индийская «История кукольного театра». Режиссер Суман Мухопадхяй отправляет городского доктора в консервативную родную деревню, в которой он внезапно задерживается надолго.

Билет на эту картину, как и на другие номинированные, стоит 1 рубль. И мест уже сейчас не так уж и много. На некоторые фильмы, по традиции прошлого года, вход обойдется в 200 рублей.

Кадр из фильма «Эвакуация». предоставлено пресс-службой фестиваля «Алтын минбар»

Казахстан — территория эвакуации

Продолжим обзор главной номинации. «Высеченные ветром» — марокканское кино, режиссер — Лайла Трикуи. В этом фильме история начинается с путешествия из Танжера во Францию, где живет «ожившая» мать героини.

Традиционно на фестиваль приезжают кинодеятели Узбекистана. «Песня Сустхотин» Хусноры Розматовой рассказывает о жителях деревушки, которые борются против засухи.

Проект Малайзии и Гонконга — «Приют для младенцев» Чон Кеат Ауна. Вероятно, самая интересная работа, рассказывающая о местах, где оставляют новорожденных детей, — «бэби-боксах», а также о людях, которые с ними работают в Куала-Лумпуре.

Сирийская «Сальма» Джуд Саида — история 40-летней женщины, которая ищет пропавшего десять лет назад в тюрьме мужа. Большие надежды — на иранское кино, картина «Глаза Востока» Эбрагима Амини основана на интересном сюжете: иранская девочка влюбляется в звезду K-pop.

Фильм «Эвакуация» Фархата Шарипова уже показывали журналистам. Его героиня теряет дочь на одной из станций и отправляется искать ее в Алматы.

Также на фестивале второй раз в Казани покажут «Черный лес» («Карурман») Радика Кудоярова — проект России и Германии, снятый по жизни Мусы Джалиля. Картину единожды показали в оперном театре и она вызвала немало споров.

Кадр из фильма «Карга буяу». предоставлено пресс-службой фестиваля «Алтын минбар»

Национальная программа: между обрядами и мелодрамами

В «Национальной программе» фестиваля в этом году целых 14 работ. Во-первых, здесь покажут новый фильм Юлии Захаровой и Ирека Хафизова «Дочки-матери»/ «Әниләр һәм бәбиләр» по пьесе Туфана Миннуллина, чье 90-летие отмечают в республике.

Еще одно большое кино — «Урыннар. Счастье за закатом» Олега Кондрашова: о директоре театра, который вспоминает детство. Большие надежды связаны с фильмом «Авантюристы». Режиссер Ренат Сайга (Каримов) уже отметился в свое время картиной «Отстазбикэ» по Гаязу Исхаки. В новой ленте он погружается в мелодраму: его герой начинает ухаживать за продавщицей, которая скоро получит большое наследство.

Еще одно длинное кино — документальная картина «Время, отбрасывающее тень» Дидара Оразова, которая была подготовлена совместно с работниками Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Упомянутый Далматов представит еще и картину «Мансур Джалялетдин. Один из первых»/«Мансур Җәләлетдин. Беренчеләрдән» о первом заме муфтия республики, активно возрождавшего исторические мечети в эпоху перемен. Наконец, на фестивале покажут один из эпизодов сериала Далматова «Человек уходит, песня остается»/«Кеше китә — җыры кала» по повести татарского писателя Мухаммета Магдеева, который с успехом прошел на канале «ТНВ».

Будут и фильмы об обрядах. Лента «Нарисованные снегом»/«Карга буяу» Рената Абянова и Амира Аббясова показывает традицию каратаев, когда юноши ищут девушек, чтобы извалять их в снегу. Эту тему продолжит фильм «Русалки» Анны Баязитовой, показывающий проводы весны.

Кадр из фильма «Авантюристы». предоставлено пресс-службой фестиваля «Алтын минбар»

Также Амир Аббясов отдельно представит фильм «В памяти»/«Хәтердә» о ветеране Абдулвагате Арифуллине, который приходит на День памяти жертв репрессий, который отмечается двумя татарскими селами — Семеновка и Пошатово в Нижегородской области.

Опытный кинодокументалист Юрий Гвоздь расскажет о волонтерском движении «Том Сойер фест — Казань» в фильме «Память сердца». Наконец-то можно будет увидеть все готовые серии мультфильма «Туган батыр» (проект немного затянул с получением прокатного удостоверения). Также будет мусульманский мультфильм «Мой любимый пророк» Фирдании Хуснутдиновой. «Татармультфильм» представит «Легенды Болгара»/«Болгар риваятьләре», в которых перемешиваются путешествия во времени и оборона древнего города.

В программе не приметишь фильмов, на которые были выделены субсидии Минкульта РТ. К примеру, Марсель Махмутов, который готовит фильм по Каюму Насыри, на фестивале покажет короткометражку «Удел» о семейной паре, которая проходит испытание аварией.

«Мой любимый пророк». предоставлено пресс-службой фестиваля «Алтын минбар»

Те, кому уже не хочется смотреть, но хочется слушать

Продолжая тему местных картин, отметим, что в номинации «Анимационное кино» будет представлена работа Элины Абызовой «Сквозь ресницы» по стихотворению Мусы Джалиля. В документалистику попал «Казанский шов», рассказывающий об Арской фабрике, на которой многие годы шили знаменитые ичиги. А вот в короткометражках татарстанским лентам не нашлось места.

Поскольку значительная часть событий проходит в новом Камаловском, оркестр театра подготовил к фестивалю две программы. Одна посвящена 80-летию Максима Дунаевского, а вторая — музыке Алексея Рыбникова. Исполнять песни маститых композиторов будут местные исполнители. Завершится фестиваль 9 сентября.