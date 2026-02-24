Песков: сроки новых переговоров по Украине не согласованы

Он заявил о сохранении открытости к диалогу и отметил, что Россия продолжает СВО, поскольку цели операции пока не достигнуты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сроки нового раунда переговоров по Украине пока не согласованы.

Он отметил, что информация о возможной передаче Киеву ядерного оружия со стороны Парижа и Лондона имеет большое значение в контексте конфликта.

По словам Пескова, Россия сохраняет надежду на продолжение переговорного процесса и придерживается последовательной позиции по вопросу урегулирования. Он заявил, что мирное решение в настоящее время зависит от действий киевских властей.

Песков также подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к достижению целей специальной военной операции дипломатическими средствами, при этом интересы страны будут обеспечены. По его словам, цели СВО полностью пока не достигнуты, поэтому операция продолжается.

Отвечая на вопросы о международной повестке, представитель Кремля заявил, что не комментирует сообщения о якобы проводимых переговорах между Россией и США по ограничению ядерных вооружений.

Кроме того, он сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ и встретится в Кремле с главой МИД Вьетнама.



Ариана Ранцева