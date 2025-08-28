В Татарстане легализовался лишь каждый пятый мигрант из реестра

Всего в перечень вошли порядка 10 тыс. человек, заявили в МВД

Фото: Динар Фатыхов

В реестр контролируемых лиц (РКН) в Татарстане вошло порядка 10 тыс. человек. До 10 сентября у них есть возможность легализоваться — пока это сделали лишь 1,8 тыс. иностранцев, сообщил на брифинге начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев. Наибольшее количество нарушителей зафиксировано в таких сферах, как строительство и производство. Подробнее — в материале «Реального времени».



У иностранцев осталось две недели, чтобы узаконить свое пребывание в России

По словам Марата Галеева, в Татарстане в реестр контролируемых лиц вошло порядка 10 тыс. иностранных граждан. При этом нельзя сказать, что абсолютно все они нарушители, сказал спикер.

— Их (нарушителей, — прим. ред.) меньше. В данный реестр попадают все лица, которые, возможно, являются нелегалами, — подчеркнул начальник УВМ МВД по Татарстану.

Узаконить свое пребывание в России иностранцы могут до 10 сентября. На данный момент легализовались 1 856 человек. «Общаясь с иностранными гражданами, мы понимаем, что часть из них просто оттягивает момент [подачи документов] ближе к 10 сентября», — добавил Галеев.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Напомним, РКН был запущен в России 5 февраля. В него включают иностранных граждан, не имеющих законных оснований для нахождения на территории страны. На лиц, чьи данные внесены в реестр, распространяется ряд ограничений, в том числе на банковские операции.

Половина лиц в РКН — мужчины трудоспособного возраста

Порядка 50% иностранцев, сведения о которых содержатся в реестре, — это мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов, подтверждающих право на пребывание в России, а также на осуществление трудовой деятельности, пояснил Марат Галеев. Эта же категория мигрантов активнее всего получает разрешительные документы.

— Легализуются большей частью мужчины трудоспособного возраста. Республика экономически привлекательная, здесь хорошие бытовые условия, легко найти работу. Население относится к [иностранным] гражданам, которые здесь работают, толерантно. Поэтому иностранцы сюда приезжают и хотят работать. Республика заинтересована в том, чтобы к нам прибывали, работали, развивали экономику, — сообщил докладчик.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как посетовал начальник УВМ МВД по Татарстану, несмотря на предоставленную возможность «пробивать» мигрантов по РКН, некоторые недобросовестные работодатели продолжают привлекать нелегалов. В этом году такие нарушения совершили 186 организаций и индивидуальных предпринимателей.



В целом с начала года правоохранительные органы в Татарстане выявили 478 фактов незаконного использования труда мигрантов. К ответственности привлекли 292 работодателя.

«Правонарушения, которые совершают иностранные граждане, не влияют на служебную сводку в республике»

По информации МВД, всего в этом году в Татарстан въехало более 146 тыс. иностранцев. На данный момент на территории республики находятся свыше 112 тыс. мигрантов. Более половины из них — это граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии. «Количество иностранных граждан, постоянно въезжающих к нам в республику, остается примерно в тех же объемах [что и в прошлом году]», — подчеркнул Марат Галеев. При этом число выявленных нелегалов снижается, добавил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Преступления и правонарушения, которые совершают иностранные граждане, в целом не влияют на служебную сводку в нашей республике. Да, они имеют место, их доля от общего количества совершенных преступлений немножко выросла по сравнению с прошлым годом, но тем не менее ситуация под контролем, — заверил спикер.