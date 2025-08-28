Новости общества

В Татарстане легализовался лишь каждый пятый мигрант из реестра

15:15, 28.08.2025

Всего в перечень вошли порядка 10 тыс. человек, заявили в МВД

Фото: Динар Фатыхов

В реестр контролируемых лиц (РКН) в Татарстане вошло порядка 10 тыс. человек. До 10 сентября у них есть возможность легализоваться — пока это сделали лишь 1,8 тыс. иностранцев, сообщил на брифинге начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев. Наибольшее количество нарушителей зафиксировано в таких сферах, как строительство и производство. Подробнее — в материале «Реального времени».

У иностранцев осталось две недели, чтобы узаконить свое пребывание в России

По словам Марата Галеева, в Татарстане в реестр контролируемых лиц вошло порядка 10 тыс. иностранных граждан. При этом нельзя сказать, что абсолютно все они нарушители, сказал спикер.

— Их (нарушителей, — прим. ред.) меньше. В данный реестр попадают все лица, которые, возможно, являются нелегалами, — подчеркнул начальник УВМ МВД по Татарстану.

Узаконить свое пребывание в России иностранцы могут до 10 сентября. На данный момент легализовались 1 856 человек. «Общаясь с иностранными гражданами, мы понимаем, что часть из них просто оттягивает момент [подачи документов] ближе к 10 сентября», — добавил Галеев.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Напомним, РКН был запущен в России 5 февраля. В него включают иностранных граждан, не имеющих законных оснований для нахождения на территории страны. На лиц, чьи данные внесены в реестр, распространяется ряд ограничений, в том числе на банковские операции.

Половина лиц в РКН — мужчины трудоспособного возраста

Порядка 50% иностранцев, сведения о которых содержатся в реестре, — это мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов, подтверждающих право на пребывание в России, а также на осуществление трудовой деятельности, пояснил Марат Галеев. Эта же категория мигрантов активнее всего получает разрешительные документы.

Легализуются большей частью мужчины трудоспособного возраста. Республика экономически привлекательная, здесь хорошие бытовые условия, легко найти работу. Население относится к [иностранным] гражданам, которые здесь работают, толерантно. Поэтому иностранцы сюда приезжают и хотят работать. Республика заинтересована в том, чтобы к нам прибывали, работали, развивали экономику, — сообщил докладчик.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как посетовал начальник УВМ МВД по Татарстану, несмотря на предоставленную возможность «пробивать» мигрантов по РКН, некоторые недобросовестные работодатели продолжают привлекать нелегалов. В этом году такие нарушения совершили 186 организаций и индивидуальных предпринимателей.

В целом с начала года правоохранительные органы в Татарстане выявили 478 фактов незаконного использования труда мигрантов. К ответственности привлекли 292 работодателя.

«Правонарушения, которые совершают иностранные граждане, не влияют на служебную сводку в республике»

По информации МВД, всего в этом году в Татарстан въехало более 146 тыс. иностранцев. На данный момент на территории республики находятся свыше 112 тыс. мигрантов. Более половины из них — это граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии. «Количество иностранных граждан, постоянно въезжающих к нам в республику, остается примерно в тех же объемах [что и в прошлом году]», — подчеркнул Марат Галеев. При этом число выявленных нелегалов снижается, добавил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Преступления и правонарушения, которые совершают иностранные граждане, в целом не влияют на служебную сводку в нашей республике. Да, они имеют место, их доля от общего количества совершенных преступлений немножко выросла по сравнению с прошлым годом, но тем не менее ситуация под контролем, — заверил спикер.

Галия Гарифуллина

ОбществоВласть Татарстан

