07:14 МСК
В Казани возобновили занятия в образовательных учреждениях после снятия угрозы атаки БПЛА

08:31, 11.02.2026

Сообщили в пресс-службе Минобразования Татарстана

Занятия в школах и детских садах, а также в колледжах и техникумах возобновляются в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Татарстана.

Режим угрозы атаки БПЛА действовал с 03:28 мск до 08:08 мск.

Ариана Ранцева

