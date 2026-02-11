В Казани возобновили занятия в образовательных учреждениях после снятия угрозы атаки БПЛА
Сообщили в пресс-службе Минобразования Татарстана
Занятия в школах и детских садах, а также в колледжах и техникумах возобновляются в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Татарстана.
Режим угрозы атаки БПЛА действовал с 03:28 мск до 08:08 мск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».