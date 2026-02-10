Экс-глава ГИБДД Бавлинского района получил условный срок за фиктивное ДТП

Во время обыска у владельца машины нашли еще и 19 патронов, которые он хранил незаконно

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане вынесли приговор бывшему начальнику ОГИБДД ОМВД России по Бавлинскому району и его соучастнику за мошенничество со страховкой.



История началась в 2023 году, когда соучастник купил машину в Салехарде. При перевозке автомобиль перевернулся. Но вместо того чтобы честно рассказать об этом страховщикам, мужчина соврал о состоянии машины и оформил фиктивную страховку. Дальше сообщники придумали ДТП, которое незаконно оформил начальник ГИБДД из Бавлинского района. После этого владелец авто решил получить от страховой компании 4,5 миллиона рублей.

Во время обыска у владельца машины нашли еще и 19 патронов, которые он хранил незаконно. В итоге суд дал обоим преступникам по 3,5 года условно.

Ранее в Заинске посадили за «поборы» экс-начальника управления по физкультуре, спорту и туризму. Бывший директор местной спортшколы наказана условным сроком.

Наталья Жирнова