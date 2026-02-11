В аэропорту Казани задерживаются шесть рейсов на вылет
Рейс в Стамбул отменили
В аэропорту Казани задерживаются шесть рейсов на вылет. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Вылет самолета в Краснодар перенесен с 9:10 на 11:10. Рейс в Ташкент задержан на 4 часа 15 минут, в Мурманск — на 2 часа. Также зафиксированы задержки рейсов в Шереметьево на 1 час 10 минут, в Пермь — на 50 минут, в Санкт-Петербург — на 25 минут.
Рейс в Стамбул отменили.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».