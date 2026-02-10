Глава Актанышского района провел беседу с родителями подростков

«Сегодня особенно надо быть осторожным», — заявил Ленар Зарипов

Глава Актанышского района Ленар Зарипов провел беседу с родителями подростков — учеников шестых — восьмых классов. На встрече были подняты вопросы о воспитании и профилактике правонарушений.

— Сегодня особенно надо быть осторожным. Давайте не ждать беды. Будьте рядом, учитесь слушать. Наши дети — наше все, — написал у себя в телеграм-канале Зарипов.

Напомним, что подобные вопросы стали вновь подниматься после того, как 22 января в многопрофильном лицее №37 Нижнекамска произошел инцидент с участием 13-летнего ученика. Подросток проник в учебное заведение с ножом и напал на сотрудницу, после чего разбрасывал петарды на этажах здания. Следом было еще несколько случае агрессии подростков: восьмиклассница подожгла ученика в школе Красноярска, а 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу в гимназии №16 в Уфе. Самые громкие нападения на учебные заведения в России: последствия трагедий, принимаемые после них меры и пути решения — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова