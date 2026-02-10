РКН официально блокирует Telegram: малый бизнес и СМИ пострадают больше всего

Эксперты оценили последствия ограничения доступа к популярному мессенджеру

Роскомнадзор инициировал блокировку Telegram — платформы, ставшей главным информационным источником для 68% россиян. Эксперты прогнозируют серьезные последствия для медиасферы и бизнеса, при этом 85% пользователей уже подписаны на новостные каналы, а 73% доверяют конкретным авторам в мессенджере. Подробнее — в материале «Реального времени».

Роскомнадзор официально начал процедуру ограничения доступа к мессенджеру Telegram. По заявлению ведомства, причиной стали неоднократные нарушения российского законодательства со стороны мессенджера.

По данным платформы TGStat, телеграм-каналы стали основным источником новостей для российской аудитории. Статистика подписок показывает, что 85% пользователей подписаны на новостные каналы, 50% — на политические, 62% — на развлекательные, 58% — на образовательные, а 48% следят за новостями своей профессиональной сферы.

Примечательно, что только 12% пользователей не доверяют телеграм-каналам как источнику информации. При этом каналы официальных СМИ и новостные каналы в Telegram получают одинаковое доверие — по 27%. Каналы с анонимными авторами вызывают доверие лишь у 7% пользователей.

Согласно исследованию, 68% пользователей доверяют информации из телеграм-каналов, в то время как сайтам СМИ доверяют только 30% опрошенных. При этом 73% пользователей выражают доверие конкретным публичным авторам в мессенджере.

Что касается распределения доверия по источникам информации, то телеграм-каналы лидируют с показателем 68%. На втором месте находятся сайты СМИ и близкие люди, которым доверяют по 30% пользователей. YouTube удерживает позицию с 27% доверия, в то время как телевидение набирает лишь 8%, а печатные издания — 5%.

От блокировки Telegram пострадают классические медиа

Генеральный директор медиахoлдинга «ФедералПресс» Надежда Плотникова в разговоре с «Реальным временем» отметила, что манипуляции с трафиком (связанные с «перегоном» аудитории на сайт и обратно) не сыграют большой роли.

— Проблемы с Telegram могут повлиять на оперативный доступ медиа к очень значительной части аудитории, которая не ходит за новостями в интернет и уже сформировала устоявшуюся привычку потреблять новости через мессенджер. Часть молодежной аудитории, например, не планирует переходить в другие мессенджеры ни при каких обстоятельствах. Значит ли это, что мы ее потеряем? Наверное, да, — предполагает Плотникова.

Ярослав Муравьев, CEO коммуникационного агентства К9, называет Telegram одной из самых эффективных платформ для распространения информации и работы с аудиторией. По его словам, эту площадку активно используют как крупные, так и небольшие СМИ, а также корпоративные медиа.

— По поводу того, насколько это повлияет на трафик СМИ, я думаю, что несильно, потому что телеграм-каналы, прежде всего, являются сами носителем информации и не очень нацелены на передачу трафика. То есть сами телеграм-каналы были частью СМИ с большой аудиторией, но, я думаю, что далеко не для всех они являлись генератором трафика. Поэтому все проекты в Telegram в основном развивают как собственный проект, как собственную там платформу для работы с аудиторией, — заявил Муравьев в разговоре с «Реальным временем».

Собеседник подчеркивает, что это не первый опыт блокировки Telegram и подобная ситуация скорее приведет к росту использования VPN-сервисов, что может усилить бесконтрольное распространение информации. По словам медиатехнолога, современные проекты развиваются на нескольких платформах одновременно. Если раньше важной площадкой была «ВКонтакте», то сейчас работа ведется параллельно в «Инстаграме»*, «Ютьюбе» и «Телеграме». При этом «Макс» пока не стал приоритетной площадкой из-за небольшого количества пользователей и ограниченного функционала.

— Если говорить о проектах, то мы работаем практически на всех платформах, и сокращение одной, наверное, приведет к тому, что другим придется больше работать. Если раньше важной платформой была «ВКонтакте», то сейчас больше работы параллельно и в «Инстаграме»*, и на «Ютьюбе», и в «Телеграме». «Макс», конечно, пока не является какой-то приоритетной площадкой, потому что, во-первых, не так много людей в нем и не такой у него интересный функционал. Но все мы работаем в одинаковых условиях.

Блокировка Telegram обернется проблемами с привлечением клиентов для малого бизнеса

По мнению Владислава Цветкова, политтехнолога, генерального директора коммуникационного агентства «PRAVDA», капсулирование интернета является общемировым историческим трендом. Он отмечает, что с 2016 года в Европе начали вводить ограничения в отношении Meta**, а во многих странах мира приоритетным направлением становится контроль над цифровым пространством, сформировавшимся к 2008—2010 годам.



— Другой вопрос заключается в том, что блокировка TG, если она и произойдет, — это будет удар не только по возможностям для информационной обороны России и работы пропаганды на задачи внутренней политики. Это будет также серьезной проблемой для малого бизнеса, для которого TG — один из немногих недорогих каналов продвижения. Если что-то запрещаешь — нужна альтернатива. И у TG альтернативы пока нет. Max пока еще правильная, но очень утилитарная инициатива, — уверен Цветков.

Основатель SMM-агентства «Без воды» Алиса Лисовая полагает, что блокировка Telegram не станет серьезной проблемой для блогеров, которые найдут способы сохранить свою аудиторию и перенести ее на другие платформы. По ее словам, мессенджер Max пока не готов к массовому использованию из-за технических проблем — пользователи регулярно сталкиваются с багами, а служба поддержки лишь обещает их исправить.



Лисовая уверена, что первая волна давления на Telegram приведет к тому, что значительная часть пользователей перейдет в другие мессенджеры, чтобы оставаться на связи. При этом профессионалы продолжат работать с Telegram, используя обходные пути, которые, по мнению эксперта, обязательно предложат российские разработчики.



— Что касается рынка рекламы в целом, то я желаю брендам в первую очередь развивать собственные медиа, собственные медиаресурсы. При этом ты не будешь зависеть ни от никаких блогеров, ты просто будешь пользоваться своими медиаресурсами и развивать их. Их можно развивать не только с помощью блогеров, их можно развивать с помощью классного, качественного, понятного, доступного и широкого в понимании широких масс контента, — считает Лисовая.

Дмитрий Зайцев