В Казани за сутки вывезли 31,8 тыс. тонн снега

На уборку дорог вышли 1 140 единиц техники и 684 дорожных рабочих

Фото: Артем Дергунов

В Казани за последние сутки на уборке дорог от снега было задействовано 1 140 единиц спецтехники и 684 дорожных рабочих. С улиц города вывезли 31,8 тыс. тонн снега, для обработки применили 409 тонн противогололедных материалов, включая 81 тонну реагента и 328 тонн песко-соляной смеси, сообщает мэрия.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, за февраль в Казани выпал 101% месячной нормы осадков. Работы по уборке и обработке улиц продолжаются и днем: сегодня на расчистку выйдут 598 единиц техники и 574 дорожных рабочих.

Всего с начала зимнего периода из Казани вывезено 871,7 тыс. тонн снега, а на обработку дорог израсходовано 50,2 тыс. тонн противогололедных материалов.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани с начала февраля выпала месячная норма осадков.



Ариана Ранцева