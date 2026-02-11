Сегодня в Татарстане ожидается до -15 градусов

Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Днем температура составит от -10 до -15 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина