Сегодня в Татарстане ожидается до -15 градусов
Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Днем температура составит от -10 до -15 градусов. На дорогах гололедица.
