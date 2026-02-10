Трассу Шали — Бавлы могут продлить до Бугульмы

В Бугульминском районе активно прорабатываются вопросы развития транспортной инфраструктуры с поддержкой Минтранса РТ

Фото: Динар Фатыхов

В Бугульминском районе активно прорабатываются вопросы развития транспортной инфраструктуры. После визита министра транспорта республики была создана совместная рабочая группа для решения накопившихся проблем.

Как сообщил глава района Дамир Фаттахов, в первую очередь планируется решить проблему с автобусами, которые не могут полноценно работать из-за технических неисправностей. В случае подтверждения производственного брака власти намерены запросить новые транспортные средства.

Для эффективной работы транспортной системы планируется провести комплекс мер: обновить маршрутную сеть, повысить заработную плату водителям и определить механизмы финансового обеспечения перевозок. Уже осуществлен переход на регулируемый тариф, однако требуется дополнительное субсидирование муниципального транспорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках сотрудничества с Минтрансом также рассматриваются проекты развития аэропорта и продления автодороги Шали — Бавлы до Бугульмы.

Все инициативы будут закреплены в соглашении о сотрудничестве между Бугульминским районом и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Для оперативного решения вопросов запланированы еженедельные встречи представителей сторон.

Напомним, что Бугульма получит пятилетний план развития программы ремонта дорог.

Наталья Жирнова