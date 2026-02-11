РЖД в 2025 году получила чистую прибыль в размере 14 млрд рублей

Показатель EBITDA компании вырос на 16% и достиг 984 млрд рублей

«Российские железные дороги» (РЖД) по итогам 2025 года показали положительные финансовые результаты. Чистая прибыль компании составила 14 млрд рублей, сообщил глава РЖД Олег Белозеров на заседании правления, пишет ТАСС.

По его словам, показатель EBITDA вырос на 16% и достиг 984 млрд рублей. Основной задачей на 2026 год Белозеров назвал повышение операционной эффективности, которое будет обеспечено соответствующей погрузкой.

Ариана Ранцева