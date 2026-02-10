По парку усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в Татарстане назначена повторная экспертиза
Основной вопрос, на который должна ответить экспертная организация, — обоснованность включения исторического парка в реестр ОКН
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции принял решение о проведении повторной историко-культурной экспертизы «Парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи», расположенного в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. Экспертизу поручено выполнить Национальному исследовательскому институту культурного наследия, сообщает Госкомитет по охране ОКН.
Основной вопрос, на который должна ответить экспертная организация, — обоснованность включения исторического парка в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения.
Привлеченный эксперт не нашел в нем культурной ценности. «По его логике признать парк объектом культурного наследия можно, только если сначала признать памятником каждую липу в этой аллее. Это не просто незнание закона, это его полное искажение», — резко возразил глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин. О том, как дальше будет развиваться битва за исторический объект, — в материале «Реального времени».
