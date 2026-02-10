В Нижнекамском районе долги за коммунальные услуги достигли почти 1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В Нижнекамском районе обострилась проблема неплатежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. На сегодняшний день общая задолженность населения достигла 975 млн рублей, что на 115 млн рублей больше показателей прошлого года.

— Занимаемое вами 42-е место по уровню собираемости платежей с населения за ЖКУ является неприемлемым, — заявил Песошин.

Для исправления положения администрация района совместно с управляющими компаниями и «Татэнергосбытом» должна разработать комплекс мер по улучшению ситуации с собираемостью платежей и погашению имеющейся задолженности.

Напомним, что Татарстан не попал в список регионов для проверки ФАС на высокие тарифы ЖКУ.

Наталья Жирнова