На ул. Залесной в Казани перекрыто движение после ДТП с фурой
Временно остановлено движение маршрутов №46, 36 и 72
Временно приостановлено движение маршрутов №46, 36 и 72 в Казани. Причиной стала авария на улице Залесной с участием фуры, которая полностью перегородила дорогу, сообщает Комитет по транспорту Казани.
В результате ДТП автобусы и маршрутные такси не могут развернуться, движение в направлении трассы М-7 перекрыто. Ситуация контролируется соответствующими службами города.
UPD 10:47: Движение восстановлено
