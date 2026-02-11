Богомолов попросил освободить его от обязанностей и. о. ректора МХАТ

Режиссер обратился с соответствующей просьбой к министру культуры

Режиссер Константин Богомолов сообщил, что обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от работы исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, пишет RT.

В своем заявлении Богомолов отметил, что желает учебному заведению, а также его нынешнему и будущему руководству удачи и терпения.

Ранее с просьбой отменить назначение Богомолова выступили выпускники МХАТа. Они заявили, что такое решение, по их мнению, нарушает традиции преемственности, согласно которым должность ректора должен занимать человек, воспитанный в школе-студии учителями-мхатовцами.

Предыдущим ректором Школы-студии МХАТ был заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он скончался на 65-м году жизни.



Ранее «Реальное время» писало, что Путин наградил Константина Богомолова званием «Заслуженный деятель искусств России».

Ариана Ранцева