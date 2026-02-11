Богомолов попросил освободить его от обязанностей и. о. ректора МХАТ
Режиссер обратился с соответствующей просьбой к министру культуры
Режиссер Константин Богомолов сообщил, что обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от работы исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, пишет RT.
В своем заявлении Богомолов отметил, что желает учебному заведению, а также его нынешнему и будущему руководству удачи и терпения.
Ранее с просьбой отменить назначение Богомолова выступили выпускники МХАТа. Они заявили, что такое решение, по их мнению, нарушает традиции преемственности, согласно которым должность ректора должен занимать человек, воспитанный в школе-студии учителями-мхатовцами.
Предыдущим ректором Школы-студии МХАТ был заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он скончался на 65-м году жизни.
Ранее «Реальное время» писало, что Путин наградил Константина Богомолова званием «Заслуженный деятель искусств России».
