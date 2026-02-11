Новости общества

Богомолов попросил освободить его от обязанностей и. о. ректора МХАТ

09:26, 11.02.2026

Режиссер обратился с соответствующей просьбой к министру культуры

Фото: скриншот из видео «КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ | Первое интервью нового худрука театра на Малой Бронной | ОСТОРОЖНО СОБЧАК» с канала « Осторожно: Собчак»

Режиссер Константин Богомолов сообщил, что обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от работы исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, пишет RT.

В своем заявлении Богомолов отметил, что желает учебному заведению, а также его нынешнему и будущему руководству удачи и терпения.

Ранее с просьбой отменить назначение Богомолова выступили выпускники МХАТа. Они заявили, что такое решение, по их мнению, нарушает традиции преемственности, согласно которым должность ректора должен занимать человек, воспитанный в школе-студии учителями-мхатовцами.

Предыдущим ректором Школы-студии МХАТ был заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он скончался на 65-м году жизни.

Ранее «Реальное время» писало, что Путин наградил Константина Богомолова званием «Заслуженный деятель искусств России».

Ариана Ранцева

Общество

