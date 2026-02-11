Казанские и китайские ученые создали препарат для увеличения урожайности пшеницы

Обработка семян суспензией с селеном повышает вес проростков на 28%

Фото: Динар Фатыхов

Ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из Университета Цзинань (Китай) разработали препарат для обработки семян пшеницы, который повышает урожайность культуры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

По данным исследователей, обработка семян заключается в погружении их в суспензию с последующим высушиванием, что позволяет применять технологию на больших сельскохозяйственных предприятиях. Препарат основан на природных глиняных нанотрубках (галлуазит), загруженных наночастицами селена, дефицит которого в почвах влияет на содержание микроэлемента в растениях.

Эксперименты показали, что в течение 12 дней свежий вес проростков пшеницы с обработкой увеличился на 28%, а длина корней — на 44% по сравнению с контрольной группой. Ученые также исследовали эффект покрытия на семенах маша, сои, арахиса, кукурузы и риса, предполагая возможное использование технологии на овощах и фруктах.

Ариана Ранцева