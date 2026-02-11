Увеличилось до пяти: Минобороны сообщило о ликвидации большего числа БПЛА над Татарстаном
Два беспилотника сбили ночью, еще три — до 9 утра
Как сообщает Минобороны России, сегодня, 11 февраля, в небе над Татарстаном было ликвидировано пять беспилотников.
Первые два были уничтожены в период с 23:00 (10.02) до 07:00 11 февраля.
Еще три удалось обезвредить с 7 до 9 утра 11 февраля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».