Увеличилось до пяти: Минобороны сообщило о ликвидации большего числа БПЛА над Татарстаном

Два беспилотника сбили ночью, еще три — до 9 утра

Как сообщает Минобороны России, сегодня, 11 февраля, в небе над Татарстаном было ликвидировано пять беспилотников.

Первые два были уничтожены в период с 23:00 (10.02) до 07:00 11 февраля.

Еще три удалось обезвредить с 7 до 9 утра 11 февраля.

Дмитрий Зайцев