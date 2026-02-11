Воспитанники российской школы фигурного катания стали четвертыми в фигурном катании

На Олимпийский играх завершился командный турнир по фигурному катанию. Золото у американцев, симпатии неангажированной публики у японцев

Русский американец Илья Малинин завоевал свое первое золото Олимпиады . Фото: взято с сайта wikimedia.org/SpiritedMichelle

Неоднозначной победой сборной США, героическим сопротивлением вице-чемпионов из Японии и выстраданной бронзой хозяев Олимпиады итальянцев запомнится командный турнир по фигурному катанию. Грузинская сборная, за которую выступали воспитанники российской школы фигуристов, финишировала четвертой. «Реальное время» рассказывает о турнире, ставшем украшением первых дней Олимпийских игр и лучшим в исторической ретроспективе.

Американцы уже на старте создали себе отрыв в семь очков

Американцы выиграли золото, Япония стала второй, Италия завоевала бронзовые медали — итоговый сценарий командника по фигурному катанию был расписан с момента, когда стало ясно, что на Олимпиаде не будет российских фигуристов. «Реальное время» предсказало этот итог, ошибившись в частностях.

Уже в первой «серии» командника практически определился его победитель, когда в соревновании танцевальных дуэтов судьи отдали предпочтение американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтс, опередившим французов Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона. Это напомнило итоги командников 2014 и 2018 годов, к которым мы еще вернемся.

Сейчас же американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок — Эван Бейтс занял первое место, набрав 10 очков, после чего отрыв от главных преследователей из Японии составил семь очков. Японцы финишировали восьмыми, отставая, не только от конкурентов в борьбе за золото, но и от других претендентов на завоевание медалей.



Супруги и партнеры по танцевальному дуэту Мэдисон Чок и Эван Бейтс. взято с сайта wikimedia.org/David W. Carmichael

Олимпийские чемпионы вернулись, растеряв чемпионский багаж

Другим важным фактом танцевального турнира стало то, что итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри набрал шесть очков (5-е место по итогам короткой программы). Вслед за ними расположились фигуристы, выступающие за Грузию: Диана Дэвис — Глеб Смолкин, набравшие — пять очков (6-е место по итогам короткой). Это был максимально хороший результат для этой страны с точки зрения командной борьбы.

Японцы Рику Миура-Рюичи Кихара были великолепны в парном катании, выиграв свой микротурнир и сделав весомую заявку на золото в личных соревнованиях. Как и «грузины» Анастасия Метелкина — Лука Берулава, бывшие сейчас вторыми и достойные такого же места в личке. Третьими были итальянцы Сара Конти — Никколо Мачии, в адрес которых можно сказать тоже самое, но уже с перспективой завоевания бронзы личного турнира. Возвращение действующих олимпийских чемпионов Суй Вэньцзинь — Хань Цун из Китая происходило по принципу «нельзя дважды войти в одну реку». Китайцы выглядели крайне неубедительно, став по итогу шестыми и отстав на одно место от американской пары. Еще один аспект, который будет решающим в дальнейшем распределении золота командного турнира. Пока же турнирная таблица выглядела следующим образом: США — 16 очков, Грузия, Италия, Канада — по 14, Франция, Япония — по 13, остальные команды уже не участвовали даже в борьбе за попадание в финальную часть соревнований. Но борьба за финал ожидалась лютая, что и случилось в итоге.

В женском одиночном турнире Каори Сакамото обыграла американку Алису Лью, после которой третьей финишировала итальянка Лара Наки Гуттман с лучшим результатом в сезоне по итогам короткой программы. И вот в этот момент Грузия, можно сказать, потеряла бронзовую медаль, поскольку ее одиночница Анастасия Губанова пропустила перед собой еще и кореянку.



«Я больше волнуюсь по поводу командных соревнований на Олимпиаде, на мой взгляд они важнее индивидуальных. Я хочу выложиться на все сто в командном турнире», — заявляла Губанова по итогам чемпионата Европы. Но, когда ей представился шанс, она едва не упустила его, к счастью, опередив канадку и француженку.

Олимпиада полностью перекрыла внимание к шоу «Ледовый период» . Реальное время / realnoevremya.ru

Эгадзе, как якорь сборной Грузии

Интерес к командному турниру фигуристов достиг апогея в мужской одиночке. В третьем подряд старте японцы победили, на этот раз усилиями Юмы Кагияма, который выступил лучше фаворита Ильи Малинина. Героическая японская дружина как могла нивелировала общую организационную беспомощность федерации и слабость своего танцевального дуэта. Разрыв между претендентами на золото сократился до минимума: США — 34 очка, Япония — 33, и это вынудило американцев пойти на неожиданный шаг: они не стали менять своих лидеров перед произвольной программой. Изначально обговаривалось, что замена будет произведена в женской одиночке, поскольку Лью и заменившая ее Эмбер Гленн практически равноценны. Но в танцах и в мужской одиночке замены напрашивались. Танцоров тревожила проблема со здоровьем, поскольку у Эвана Бейтса не все в порядке со спиной. А у одиночника Малинина просто могло не хватить сил на четыре выступления за максимально короткий срок. В итоге в мужской одиночке замены сделали японцы и итальянцы, поскольку в их составах были равноценные спортсмены, но американцы пошли ва-банк.



А у грузин обнаружилось слабое звено там, где этого мало кто ожидал. Новоиспеченный чемпион Европы Ника Эгадзе оказался совершенно не готов к командному турниру. Абсолютно не «командный игрок» напомнил в этом плане, как в 2014-м Евгений Плющенко, по его словам, «дернул Чана», опередив канадца по итогам короткой программы, лишив главных конкурентов одного из своих козырей и предопределив легкую победу сборной России. А сколько шума было по поводу неучастия в Олимпиаде Максима Ковтуна, который стабильно заваливал командные старты. Как, собственно, и Михаил Коляда, который в 2018 году провалил короткую программу, заняв 8-е место, после чего догонять канадцев, которые усилиями того же Чана набрали восемь очков, заняв 3-е место, было практически невозможно. Даже мощной российской сборной не удалось победить, когда в составе пассажиром катил один из участников, чего уж говорить о грузинах, где надеяться на медаль можно было только в случае, если бы все прыгнули выше головы. Как это сделал, например, Морис Квителашвили, который на прошлой Олимпиаде выдал свой максимум в кроткой программе, финишировав четвертым.

Но Эгадзе провалил короткую программу, в которой занял 6-е место, всего на 22 сотые опередив китайца Джин Бояна. Не будь этих 22 сотых, в финальную часть прошли бы французы, и тут вспомнилось, как в короткой программе американский танцевальный дуэт Чок — Бейтс опередил Фурнье-Бодри — Сизерона, что тоже в конечном итоге помогло сборной Грузии. Расстановка команд перед финалом выглядела следующим образом: США — 34 очка, Япония — 33, Италия — 28, Канада — 27, Грузия — 25, Франция — 24. Самым слабым звеном у грузин изначально выглядели Дэвис — Смолкин с дочерью Этери Тутберидзе в составе, но они в своей короткой программе уступили только тем, у кого изначально не могли выиграть. А вот ученик Тутберидзе проиграл французу Кевину Аймозу и итальянцу Даниэлю Грасслю, которых опередил месяц назад на чемпионате Европы.

В финальную часть командника едва не прошли французы вместо грузинской сборной . Реальное время / realnoevremya.ru

«Моя прекрасная мама»

Итоги финала танцоров окончательно растоптали надежды сборной Японии на золото командника. Чок и Бейтс предсказуемо заняли 1-е место, опередив итальянцев и канадцев, которые стали единственными, кто сделал замену в составе. Хотя останься у них дуэт сильнейших Пайпер Гиллис и Поль Пуарье, то можно было бы замахнуться на итоговую бронзу. Но в итоге интрига командного турнира была убита. США — 44 очка, Япония — 39, Италия — 37, Канада — 35, Грузия — 32.



Грузинский танцевальный дуэт Дэвис — Смолкин по аналогии с ситкомом «Моя прекрасная няня», в котором играл отец Глеба — Ефим Смолкин, положил в копилку сборной 12 очков. Не густо, прямо скажем, но на большее сложно было рассчитывать. В отличие от партнеров по сборной Метелкиной — Берулава. Финал турнира парников завершился вполне логично, когда Япония, Грузия и Италия заняли первые три места, а вот американская пара Элли Кам — Дэниэл О'Ши сделала то, что от них требовалось: опередила канадцев. В отношении американской пары было высказано много критики, поскольку это самое слабое звено сборной, но Кам — О'Ши, по итогу сделали то малое, на что они были способны. В короткой программе опередили китайцев, в произвольной — канадцев, вот вам два очка, нелишние в общей копилке.

Каори Сакамото выиграла произвольную программу, а российская «грузинка» Анастасия Губанова финишировала второй, полностью реабилитировавшись за слабое выступление в короткой программе. Для сборной Грузии это стало слабым утешением. Но интрига в борьбе за золото возродилась, как феникс из пепла. Точнее, была реанимирована Губановой, вклинившейся между Сакамото и Гленн. У Японии и США по 59 очков, у Италии — 52, у Грузии — 50, у Канады — 47.

Хозяева льда собрали коллектив без слабых мест. Реальное время / realnoevremya.ru

Геройству японцев поем мы песню

Эгадзе вышел на исполнение произвольной программы в расхристанном состоянии, начав падать с первого же прыжка. Не исключено, что в конце календарного года Эгадзе будет признан на родине лауреатом, благодаря выигрышу титула чемпиона Европы. Но, не умаляя его заслуг, грузинской федерации необходимо срочно искать другого одиночника, чтобы выступал в командных соревнованиях. Эгадзе на это категорически не способен, обосновав это в интервью тем, что психологически не справляется с давлением. Он отстал от канадца Стивена Гоголева, занявшего 4-е место по итогам произвольной, на 17 баллов, а это пропасть. В целом выступление грузинской сборной следует считать неплохим: 4-е место, с перспективами личных медалей у Метелкиной — Берулавы. Золото чемпионата Европы у Эгадзе в эту же копилку: отличный итог взаимодействия с федерацией фигурного катания России. У грузин, кстати, после нормализации политических отношений с Россией, результаты в спортивном отношении просто великолепны. Они дебютировали на чемпионате Европы по футболу, только что отыграли на чемпионате континента по футзалу, сыграв вничью с хорватами, бронзовыми призерами. Выступили на чемпионатах Европы по водному поло, что привычно, и по гандболу, что неожиданно, а также по баскетболу, где вышли в четвертьфинал, попутно обыграв мощную сборную Франции. В финале командного турнира по фигурному катанию опередили Канаду, которая набрала 54 очка. У Грузии — 56, у Италии — 60.

По три из четырех баллов отставания от итальянцев было потеряно на выступлениях Эгадзе, на которого делалась ставка перед стартом командника, и на прокатах Дэвис —Смолкина, на которых ставки не делались вообще. Так мы и добрались до бронзовых призеров, хозяев льда, которые собрали коллектив без слабых мест. Хотя и глобально сильных выступлений у итальянцев не было, за исключением Лары Наки Гуттман с ее лучшим результатом в сезоне по итогам короткой программы, но они впервые поднялись на пьедестал почета в командном турнире. Что не удавалось во времена, когда за сборную каталась великолепная Каролина Костнер, и состав был напичкан иностранцами. Сейчас на личные медали готовы претендовать только танцоры Гиньяр — Фаббри и парники Конти — Мачии, но продолжаться это будет до момента возвращения россиян на международные старты. Тем не менее итальянцы успели вскочить на пьедестал почета, и это красивая деталь олимпийского командника, как золото 34-летней Франчески Лоллобриджиды в конькобежном спорте. Мы еще до стартов Олимпиады писали о близкой к завершению карьеры чемпионки, внучатой племянницы знаменитой актрисы Джины Лоллобриджиды. Она оправдала смелый прогноз, завоевав сенсационное золото. Отличиться в виде спорта, в котором пресловутый фактор «родных стен» не имеет никакого значения — это грандиозный успех.

А в команднике победили в итоге американцы, только победу их можно называть пирровой, поскольку никто не знает, к чему приведет мобилизация танцоров Чок — Бейтс и одиночника Ильи Малинина, вынужденных катать полную программу командника. В мужском турнире японцы поменяли Юму Кагияма на Шуна Сато в произвольной программе, и он откатал так, что судейскому корпусу пришлось приложить немалое умение, чтобы сохранить золото за американцами. Дело в том, что опередивший японца, согласно судейскому решению, Илья Малинин катал так, что поставил под сомнение не только победу в командном турнире, но и, казалось бы, неоспоримое лидерство, в личном турнире. Но это уже тема для следующего репортажа.