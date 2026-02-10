Павел Дуров прокомментировал блокировку Telegram в России

«Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление», — заявил создатель мессенджера

Фото: Мария Зверева

Основатель Telegram Павел Дуров выступил в своем официальном телеграм-канале с заявлением относительно ограничений доступа к мессенджеру в России. По его словам, власти пытаются заставить граждан перейти на государственное приложение, которое используется для слежки и политической цензуры.

— 8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке, — заявил Павел Дуров.

Дуров подчеркнул, что ограничение свободы граждан является неверным решением. Он заявил, что «Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление».

Ранее Роскомнадзор официально подтвердил блокировку Telegram. Эксперты прогнозируют серьезные последствия для медиасферы и бизнеса, при этом 85% пользователей уже подписаны на новостные каналы, а 73% доверяют конкретным авторам в мессенджере. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова