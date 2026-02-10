В Приволжском районе более 260 зданий останутся без воды из-за работ на улице 33-й Военный городок
Отключение продлится больше суток
В связи с проведением работ по переврезке нового участка водопровода на улице 33-й Военный городок будет временно прекращена подача воды. Отключение запланировано на период с 9:00 25 февраля до 12:00 26 февраля.
Под отключение попадут жители 19 многоквартирных домов, 245 частных домовладений, а также три административных здания и одна клиника. Прекращение водоснабжения затронет следующие улицы:
- Бутырскую;
- Красноуральскую;
- Майскую;
- Матроса Железняка;
- Оренбургский тракт (дома 24а, 24б, 24в, 22, 22а, 22б, 22в, 26а, 32, 44, 46, 74, 88, 100а);
- Майский переулок;
- Рашита Салахова;
- Селекционную;
- территорию «Военный городок-33»;
- Шишкина;
- Ярдэм.
Жителей просят заранее запастись водой на период проведения работ.
Напомним, что на модернизацию водоснабжения «Военного городка №32» и «Экорайона» направят еще 1,3 млрд рублей. По имеющимся данным, на эти цели уже выделялось 3,4 млрд рублей.
