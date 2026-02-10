Азербайджану поступят американские патрульные катера

По мнению главы государства Ильхама Алиева, перспективы развития взаимодействия в сфере оборонных поставок выглядят весьма обнадеживающе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о намерении американской стороны поставить Азербайджану новые катера для защиты территориальных вод страны. Данное заявление было сделано в ходе совместного выступления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщает «Интерфакс».

По словам Вэнса, поставки катеров направлены на усиление возможностей Азербайджана по обеспечению безопасности в морских территориальных водах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность этого шага для развития двустороннего сотрудничества между странами. По мнению Алиева, перспективы развития взаимодействия в сфере оборонных поставок выглядят весьма обнадеживающе.

Напомним, что посредством США 9 августа 2025 года Армения и Азербайджан договорились о мирном урегулировании конфронтации. Они обязались навсегда прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.

Наталья Жирнова