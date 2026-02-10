В Казани из-за нарушителей парковки изменился маршрут автобуса №22

По этой же причине автобус №64 курсирует с сильными задержками

Фото: Артем Дергунов

По информации Комитета транспорта города Казани, маршрут №22 не может осуществлять движение до остановки «Травмпункт» из-за припаркованных автомобилей, которые создают препятствие для проезда как общественного, так и снегоуборочного транспорта.

На маршруте №62 зафиксированы значительные задержки движения — более 40 минут. Причиной сбоя в расписании стала дорожная пробка, образовавшаяся в микрорайоне «Салават Купере» из-за припаркованных вдоль обочины автомобилей.

Пассажирам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании своих поездок по указанным маршрутам.

Ранее в Казани за день с городских дорог эвакуировали более 80 автомобилей.

Наталья Жирнова