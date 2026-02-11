Тепло придет рано, но ненадолго: февраль обещает татарстанцам «то морозы, то оттепели, то дождь, то снег»

Синоптики предупреждают о температурных скачках от -24 градусов до нуля

Фото: Артем Дергунов

К концу этой недели в Татарстан придет тепло, но за ним последуют новые заморозки. Ждать стабильности от погоды в феврале не стоит, говорят метеорологи. Весна в регионе тоже ожидается затяжная. Подробнее — в материале «Реального времени».

«В пятницу температурный фон может переходить через ноль»

Начало февраля запомнилось татарстанцам морозами и аномальным снегопадом: в Казани действовал план «Буран», школьников перевели на дистант, а дорожные службы, как выразились в мэрии, откапывали город из снежного плена. По состоянию на 2 февраля снега в столице выпало на 10 мм больше, чем за всю прошлую зиму.

В ближайшие дни столь обильные осадки не ожидаются, говорят метеорологи. Как рассказал «Реальному времени» начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, на днях температура поднимется выше нормы.

— В пятницу температурный фон существенно повысится, может переходить через ноль. Более детально мы дадим прогноз позже, но, предварительно, даже ожидается мокрый снег, — предупредил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Если говорить точнее, в среду температуры воздуха ночью и утром составят от -14 до -19 градусов, при прояснениях до -24 градусов. Днем ожидается от -9 до -14 градусов. В четверг Татарстан будет располагаться на западной периферии антициклона, и дневные температуры поднимутся и составят от -7 до -12 градусов. В пятницу и субботу, по предварительному прогнозу, ожидается от -1 до -6 градусов, а то и выше. При этом в норме во второй декаде температура составляет порядка -10 градусов.



«Будет мокрый снег, снег с дождем. Вот такие неприятности»

Аналогичным прогнозом с нашим изданием поделился и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

— В пятницу и в субботу в ночные часы будет идти небольшой снег. В пятницу чуть посильнее. А в дневные часы с пятницы по воскресенье ожидаются осадки в смешанной фазе — мокрый снег, снег с дождем. Вот такие неприятности будут, — сообщил он.

По его словам, ветер при этом ожидается «очень плотный» — он будет дуть с юга со скоростью 6—11 м/с.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако вскоре в регион вернутся холода. В третьей декаде прогнозируется новая волна тепла. «В феврале [будут] то морозы, то оттепели, то солнце, то слякоть и дождь, то снег», — констатировал эксперт.

— Запахи весны придут очень рано, — рассказал он, добавив, что каждая оттепель — это «всегда запах весны». — Но сама весна будет затяжная. Всплесков очень высоких температур, которые приведут к быстрому потеплению и таянию снега, в том числе льда, не будет.

«Сказать, что такого не бывает, нельзя»

Капризы природы объясняются чередованием барических образований на территории республики, пояснил Феликс Гоголь. Например, морозы, которые недавно устанавливались на территории республики, были связаны с антициклональным характером погоды.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, то, что температура на этой неделе превысит норму, нельзя назвать уникальным случаем.



— Сказать, что такого не бывает, нельзя. Бывают периоды, когда потепление наблюдается в течение и февраля, и января, и декабря. В этом году, конечно, нетипичная в этом плане зима, оттепели практически не было на данный момент. Но бывает и такое, что зимой температура переходит через ноль, — сказал он.



Что касается первой декады, то в первые девять дней февраля температура в Казани составила в среднем -13,8 градуса.

— На два-три градуса ниже климатической нормы. В основном за счет очень холодного 4 февраля. Это был самый холодный день этой декады, — констатировал начальник Гидрометцентра.

