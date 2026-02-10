Архитектор показала, как в казанском ЦУМе воссоздают исторический узорный пол

В ходе реставрационных работ в ЦУМе был обнаружен уникальный узорный пол из терраццо, сообщает архитектор Елена Валеева, которая занимается обновлением пространства. При демонтаже напольного покрытия специалисты нашли шестислойную конструкцию, под которой скрывался орнамент с четырехлистными элементами, разделенными латунной лентой.

Как сообщает Валеева, историческое покрытие сохранилось в неудовлетворительном состоянии. Эксперты установили, что в 1990-х латунная отделка была демонтирована, предположительно, для сдачи в пункты приема цветного металла. Само терраццо оказалось не подлежащим восстановлению.

— Однако, мы все-таки решили, что историческая «цитата» в интерьере должна появиться. Были сняты шаблоны со старого пола и мы полностью воссоздаем его геометрию при главном входе. Этот фрагмент будет воспроизведен и станет встречающим, — заявила архитектор.

Наталья Жирнова