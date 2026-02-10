Фитр, фидия и закят: через неделю начинается Рамадан

Как в Татарстане отпразднуют Рамадан и каким будет размер нисаба и фитр-садака

В этом году вновь проходит конкурс на лучшее оформление «Нурлы Рамадан». Фото: Артем Дергунов

После ночного намаза 18 февраля во всех мечетях Татарстана прочитают первый таравих-намаз. Таким образом, придет черед первого дня поста месяца Рамадан — 19 февраля. Праздник Ураза-байрам придется на 20 марта, а Республиканский ифтар пройдет 13 марта традиционно в «Казань Экспо». О том, что еще будет происходить в дни поста и можно ли во время него поздравлять женщин с 8 Марта, — в материале «Реального времени».

120 тысяч и 940 тысяч

Как сообщил кадый Казани Булат Мубараков, для выплаты закята определен нисаб в размере 940 000 рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба — 120 000 рублей (по серебру).

Что это значит? Если у вас есть на счету или на руках деньги или «излишек имущества» (за вычетом долгов) на 120 тысяч рублей, вы должны выплатить сумму минимум в 200 рублей — за себя, за детей. Если у вас есть 940 тысяч, то минимальная сумма для него — 1 200 рублей. Если у человека, к примеру, есть ипотека (даже мусульманская), то свой долг он рассчитывает исходя из ежегодной суммы, которую будет выплачивать за жилье.

Булат хазрат Мубараков. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Фитр-садака выплачивается неимущим людям. Мубараков указал, что бюджет для пары в этом случае рассчитывается раздельно.

— Если жена является финансово независимым человеком, если у нее есть такая же сумма, она также выплачивает. Если суммы нет, она фитр-садака не выплачивает.

— Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другое время установлена фидия: за каждый пропущенный день — 450 рублей, — указал Мубараков.

В целом вопросы выплаты заняли значительную часть общения журналистов с представителями республиканского муфтията. Фитр, фидию и закят, кстати, также можно оплачивать онлайн через тот же фонд «Закят».

Мубараков несколько раз отметил, что мужчина (или женщина) могут выплатить за своих домочадцев необходимые суммы. Но нужно оповестить их об этом. В любом случае, указал кадый, если есть вопросы — всегда можно спросить у специалиста.

Равиль хазрат Зуферов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Подробно о благотворительности

И, как указал генеральный директор фонда «Закят» Булат Марданов, они приветствуют и волонтерскую помощь, ведь в их организации работает всего пять человек.

— Мы никогда не делили людей по религии. По нашим наблюдениям, половина запросов идет от представителей других религий, — отметил Марданов. — Но мы спрашиваем у них о вероисповедании, чтобы определить источник благотворительности. По шариату закят, фитр, фидия должны передаваться только от мусульман.

В дни поста пройдет благотворительный марафон «Рамадан — месяц добрых дел». Среди героев Рамадана 2026 года — двойняшки Таминдар и Мэрхаба (спастический тетрапарез) и Азалия (девочка не видит, не может сидеть и ходить). Среди нуждающихся взрослых, например, 37-летняя Регина, в одиночку воспитывающая трех детей, притом что у нее диагностированы тяжелые заболевания. Узнать о нуждающихся можно по ссылке.

Кроме того, фонд планирует раздавать продуктовые наборы нуждающимся, в прошлом году их было свыше 600 общим весом 5,6 тонны. Как оказать помощь этому проекту, можно узнать, перейдя по ссылке или вложиться в благотворительные ифтары.

Традиционно, уже в четвертый раз, 20 января стартовал конкурс «Нурлы Рамадан» на лучшее оформление общественных мест. предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

В Рамадан также будут организованы бесплатные рейсы на автобусе — предполагается, что, как и в прошлые годы, это будет маршрут №30. Еще одна акция — благотворительная стрижка.

Ифтары в Казани пройдут в 49 мечетях, во многих будет практиковаться раздача ланч-боксов, к примеру, фонд «Ярдам — Помощь» делает это в 15 мечетях Кировского района. Кроме того, ежедневно ифтары будут проходить в колониях республики.

14-й Республиканский ифтар будет организован 13 марта на площадке «Казань Экспо». На этот раз его вместимость — 10 тысяч человек, в прошлом году численность составила 13 тысяч, но очевидно, что чем больше людей, тем сложнее логистика. Что интересно, отметила руководитель отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктемирова, волонтеры на масштабном мероприятии — разных национальностей. Много, например, индонезийцев. Бывает, что по внешнему виду с ходу и не скажешь, что молодежь будет волонтерить на ифтаре:

— В коротких юбках прибегают девочки, покрываются и участвует, независимо от того, какой они национальности, — говорит Биктемирова. — Этот праздник действительно объединяет народы. Мы собираем 300 волонтеров, наверное, надо в этом году точно выяснить, откуда они.

В этом году Республиканский ифтар соберет 10 тысяч человек. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Можно ли поздравить маму в Рамадан?

Традиционно, уже в четвертый раз, 20 января стартовал конкурс «Нурлы Рамадан» на лучшее оформление общественных мест. Могут участвовать кафе, рестораны, магазины, торговые центры, салоны, мечети, учебные заведения, библиотеки, отметили организаторы. Главный приз — путевка в хадж от официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж». Оформление надо сохранять до 20 марта. Заявки принимаются по ссылке.

Журналисты спросили, как будет определяться победитель, если в здании работает много людей?

— Здесь нужно обратить внимание на то, кто идейный вдохновитель, кто больше вложился, кто планирует совершить хадж, — отметила Айгуль Биктемирова.

Она отметила, что заявки приходят и из других регионов. — Самая основная задача — украшение экстерьера. Иногда получаем работы, где здания украшены внутри. А мы обращаем внимание на внешний вид здания, потому что наша цель — привлечь внимание общественности к великому празднику.

Айгуль Биктимерова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Оценивается масштабность, эстетичность, использование мусульманских символов, световое оформление — чтобы все было видно и в темное время. В этом году световой день длится 10—12 часов, так что держать пост будет относительно легко.

Рамадан в этом году приходится на два светских праздника — 23 февраля и 8 Марта. Не сразу смогли ответить представители муфтията, можно ли их праздновать в дни поста. Уразу, конечно, держать надо, отметил Мубараков, а дарение подарков пост не испортит.

— Праздновать можно по-разному. Ребята, которые защищают страну, упоминаются и в наших проповедях — как пример настоящих мужчин, — добавил заместитель муфтия Татарстана, имам-хатыйб мечети Марджани Равиль Зуферов. — Что касается 8 Марта, то уважение к матерям, к близким можно проявлять, разумеется, сохраняя пост.