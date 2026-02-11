Татарстан попал в топ регионов с наибольшими успехами в модернизации ЖКХ

У 10 регионов отмечены нулевые значения показателя в плане улучшения качества тепло-, водоснабжения и водоотведения

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял второе место в рейтинге регионов по количеству жителей, для которых в 2025 году и январе 2026-го улучшили качество предоставления коммунальных услуг (813 тыс. человек), пишет ТАСС со ссылкой на Минстрой России.

Первое место по данному показателю — у Удмуртской Республики (1,6 млн), а на третьем месте — Саратовская область (685 тыс.). Также в «десятку» в этом рейтинге попали Свердловская область (598 тыс.), Мордовия (472 тыс.), Башкирия (455 тыс.), Калужская (444 тыс.), Белгородская (362 тыс.) и Курганская (311 тыс.) области, а также Калмыкия (196 тыс.).

Всего в России с начала 2025 года удалось улучшить качество тепло-, водоснабжения и водоотведения для более чем 9 млн 274 тыс. человек.

У 10 регионов отмечены нулевые значения показателя — в Дагестане, Донецкой Народной Республике, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Туве, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Ранее в Казани обсудили перспективы внедрения московского опыта самообследования управляющих компаний.

Никита Егоров