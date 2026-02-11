Зеленский намерен объявить о выборах и референдуме

Решение, как пишет FT, связано с требованиями администрации США

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля планирует объявить о намерении провести в стране президентские выборы и референдум по мирному соглашению. Голосования должны состояться до 15 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Financial Times.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования к указанной дате. В противном случае, как утверждается в материале, Зеленский может лишиться предложенных Соединенными Штатами гарантий безопасности.

Financial Times отмечает, что инициатива связана с давлением со стороны американской администрации и направлена на попытку завершить украинский конфликт уже весной.



Ранее «Реальное время» писало, что Зеленский анонсировал следующий раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России.

Ариана Ранцева