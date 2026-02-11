«Рай под ногами матерей 2. Письмо матери»: долгая дорога в Москву

Продолжение кинохита 2024 года из Кыргызстана вышло в прокат

Адиль (Эмиль Эсеналиев) вернулся в деревню. Но теперь он поедет в Москву. Фото: предоставлено пресс-службой «Татаркино»

В России вышел в прокат фильм «Рай под ногами матерей 2. Письмо матери» (12+). Это продолжение картины 2024 года Руслана Акуна «Рай под ногами матерей», первого фильма, снятого в Кыргызстане, который получил прокатное удостоверение в нашей стране. Несмотря на изначальный скептицизм, только в России первая часть собрала 84 млн рублей. Вторая за первые пять дней — 37,4 млн рублей. Но ее герои не идут в Мекку, они отправляются в Москву.

Современная сказка — 2

Руслан Акун достаточно громко заявил о себе в 2011 году, работая одним из режиссеров в несколько спорном по контенту киноальманахе «Бишкек, я люблю тебя» (12+). После у него была, например, картина «Салам, New York» (12+) — о молодом кыргызстанце, который решил поступить в Колумбийский университет, а в результате оказался в чужом городе совсем один.

Фильм, принесший ему славу, в оригинале назывался «Бейиш — эненин таманында» («Рай под ногами матерей», 18+). Эту фразу, согласно преданию, произносил пророк Мухаммад.

Картина 2024 года концентрируется вокруг истории 35-летнего Адиля (Эмиль Эсеналиев), нейроотличного мужчины, который мыслит на уровне 8-летнего мальчика. Его друг Самир (Абил Сагдиев) говорит Адилю, что если мама окажется в Мекке, то после попадет в рай. Заболевшую маму по имени Райхан (Анаркуль Назаркулова) Адиль кладет на тележку и идет в Мекку.

Как указывают киноэксперты, картина, снятая в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, Турции, Египте и Саудовской Аравии, по сути открыла для залов новую аудиторию — мусульмане пришли посмотреть близкую им историю. Из повествования, которое Акуну поведал Эсеналиев, мог получиться арт-хаус, а вышла, как говорил режиссер, современная сказка.

Павел Майков. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Тараз — Самара — Казань — Сергач

Вторая картина, как и первая, снята на деньги частных инвесторов. В оригинале называется «Бейиш 2: апама кат» («Рай 2: письмо матери»). Она начинается с возвращения Адиля домой в деревню. В память о матери старики читают Коран, а он раздает им священную воду «Зам-Зам» из источника в Мекке. А после имам приводит его в пример ученикам в мечети. Но Адиль скучает по Райхан и даже не может есть чужую еду.

При том что первая часть — картина для широкой аудитории, вторая часть в этом плане еще больше амбициозна, поскольку практически все ее действие происходит в России. Самир убегает из детдома и вместе с Адилем через казахский Тараз, Самару, Казань, Сергач едет в Москву, где живет мама Самира с новой семьей. Из ценного у них — бутылка со священной водой, которой они делятся с добрыми людьми.

А таких немало. Остановимся на семье, которая уезжает из Казахстана в Россию на заработки. Своего мальчика они оставляют под присмотром бабушки, но потом что-то происходит у них в душе. Сцена эта важна еще и тем, что на русском языке нам показывают типичную историю рабочих мигрантов, которые не просто едут за длинным рублем — они оставляют многое на родине.

Адиль и Самир. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

«Это мы — ненормальные»

Каждая встреча Самира и Адиля — это показатель того, что мир не без добрых людей, хотя первоначально почти каждый герой реагирует на них с опаской, злобой, даже агрессией.

«Времена сейчас такие, что люди подозревают друг друга в дурном», — говорит один из героев. «Это мы ненормальные», — вторит ему другой.

К слову, на ментальных особенностях сюжет акцентируется во флешбэках, где мы в черно-белом мире видим старания матери, прилагаемые к тому, чтобы ее сын заговорил. Эти фрагменты позволяют режиссеру играть с динамикой, не превращая картину в череду занимательных, но нравоучительных эпизодов. К слову, один из таких позитивных моментов картины — конкурс на поедание эчпочмаков в Казани.

Чем ближе к Москве, тем больше знакомых лиц на экране. Павел Майков в роли полицейского. Станислав Бондаренко (для матери — Петенька, а на деле — командир военной части). Сердобольный работник органов Алексей Щербаков. Дагестанский бизнесмен Омар Алибутаев, который в сердцах кричит: «Мать — это, вообще, запрещенный прием!». А потом едет к ней на юбилей. К счастью, герои не произносят морализаторские монологи, смысл которых знаком каждому. Можно сказать, что в этом плане фильм балансирует между очевидными истинами и общей тревогой. Что ни говори, у мужчины-аутиста и беглеца из детдома в любой момент могла сложиться совсем другая судьба. В жизни так часто и происходит.

Но если есть в фильме отрицательные персонажи, то только силы природы. Даже милиционеры задерживают Самира с Адилем просто потому, что у них нет регистрации, но есть ищущие Самира родственники. Или потому что один из наших граждан, рявкнув в сердцах «Понаехали!», призывает силы правопорядка выяснить, что два киргиза делают в СВ.

Финал фильма можно оценить по-разному, ведь герои в итоге оба попали туда, куда стремились. Можно лишь добавить, что после просмотра кино плакал даже контролер, проверяющий на входе билеты.