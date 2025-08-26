«Гости из Китая посещали наше предприятие и были удивлены, что этим можно заниматься»

Российские компании на ТНФ-2025 рассказали о соперничестве с китайскими производителями

На прошлой неделе в Казани прошел III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», но его отголоски слышны до сих пор. В студии выездной редакции «Реального времени» российские компании, в том числе с татарстанской пропиской, поделились мнением насчет сотрудничества и конкурирования с фирмами из Китая. О том, где мы превосходим Поднебесную, а где надо догонять, — в материале «Реального времени».

«Что касается китайских производителей, они здесь, как ни странно, не подсуетились»

В России есть компании, которые производят в Китае оборудование и поставляют его сюда под своей торговой маркой. Об этом рассказал руководитель направления по работе с предприятиями нефтегазохимического комплекса ООО «Вольтаг» Вячеслав Радин. Компания разрабатывает и производит промышленные системы бесперебойного питания для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Она имеет прописку в Екатеринбурге и работает в том числе с татарстанскими предприятиями СИБУРа, Группой компаний «ТАИФ», «Татнефтью», а также с «Лукойлом» и «Роснефтью».

— Мы ничего не производим в Китае и не везем оттуда с лейблом «Сделано в России». У нас производство в Екатеринбурге, — пояснил Вячеслав Радин.

Уровень локализации составляет порядка 90%. Еще 10% составляют в основном микрочипы, которые пока не все легко замещаются российскими.

— Причем доходит иногда до странных ситуаций. Бывает, что мы закупаем очень простые компоненты, которые в России не производят за счет того, что невозможно обеспечить конкуренцию с массовым производством Китая, — заметил собеседник издания.

Российские производители совершенно точно поставляют ничуть не хуже технику, а в чем-то даже и лучше, и дешевле, заявил Вячеслав Радин.

— Что касается китайских производителей, они здесь, как ни странно, не подсуетились. Есть определенная угроза, что они могут выйти. Так как китайцы все-таки делают за счет массового производства дешевле. Есть российские компании, которые производят в Китае, поставляют оборудование сюда под своей торговой маркой. Возможно, китайцам пока этого достаточно. Возможно, они не видели большую емкость рынка. Но китайское оборудование здесь есть, но это фактически контрактное производство под нашими лейблами.

«Раньше китайцы отличались своей дешевизной, сейчас они уже недешево стоят»

В другой нише, разработке систем для интеллектуализации нефтяных и газовых скважин, китайцы «теснят, но не сказать, что сильно». Об этом рассказал первый заместитель генерального директора компании «Тота Системс» из Альметьевска Михаил Якин. Фирма является резидентом Сколково и поставляет в том числе системы для измерения физических величин в скважинах.

— [Оно] спускается на глубину 4 километра. Там достаточно большое давление, сопоставимое с давлением на глубине Марианской впадины, — тысяча атмосфер при проведении гидроразрыва пласта, и температура 100—150 градусов. Поэтому оборудование должно выдерживать все эти аномально высокие показатели, что требует достаточно серьезного научного подхода, — рассказал Михаил Якин.

С началом СВО из России ушли основные конкуренты в виде большой четверки — Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton, Weatherford. Китайские компании нашим пока тоже не конкуренты, уверен он.

— Все-таки в области измерительного оборудования пока, как это ни странно, мы их обгоняем. С учетом того, что раньше китайцы отличались своей дешевизной, сейчас они уже недешево стоят, поэтому во многих случаях нефтяные компании выбирают нас, особенно в погоне за себестоимостью нефти, — заявил первый замгендиректора «Тота Системс».

О низкой конкуренции с китайцами заявил и технический директор казанского АО НПП «Айсберг» Александр Котвицкий. Компания занимается разработкой и производством термочехлов и защитных модулей для оборудования, которые можно назвать «спецодеждой». «Мы можем укрыть все, начиная от контрольно-измерительного датчика до большой печи или морской платформы. То есть все, что требуется в защите и что требует защитить от себя в плане персонала», — пояснил он.

До недавнего момента ниша была свободна, и соперничать с китайскими компаниями не приходится.

— В этом плане скорее нет, потому что даже гости из Китая посещали наше предприятие и были удивлены тем, что, оказывается, этим можно заниматься, — отметил он.

