Артур Хасанов, «Селект»: «Ни один строительный проект не обходится без неточностей и просчетов»

О том, как исключить финансовые и временные риски, говорили на семинаре компании в Казани

Фото: Артем Дергунов

«У семинара отличное название — чтобы все было без риска, с гарантией качества»

Одна из наиболее острых и системных проблем строительной и инженерной отрасли — риски при реализации проектов. Каждый из них включает множество инженерных решений, и в итоге здание становится очень технологичным изделием, которое в себя включает очень много всего. Часто подобные объекты реализуются без целостного подхода, что приводит к финансовым потерям, затягиванию сроков и срыву обязательств перед заказчиком.

При системном подходе плюсы очевидны:

никаких переделок и доработок, так как все согласовано заранее;

никаких дополнительных затрат;

никаких срывов сроков, так как все учтено с учетом времени поставки и монтажа оборудования;

никаких «сюрпризов» при выполнении работ.

Этому и был посвящен закрытый семинар для инженеров, специалистов и руководителей проектных, строительных и промышленных организаций под названием «Как реализовать проект без рисков и с гарантией качества». Организатором стало ООО «Селект», официальный дилер крупнейшего в Турции производителя шинопроводов и кабельных лотков EAE, которое более 20 лет занимается монтажом электропродукции «под ключ».

— Имея позади много лет опыта работы и свыше 5 тысяч реализованных проектов мы точно определили для себя, что ни один строительный проект не обходится в своей реализации без неточностей и просчетов. Эти неточности, как правило, потому уже связаны с потерями — как финансовыми, так и временными. Тогда мы точно выходим за рамки бюджета реализуемого проекта, а его сроки не поддаются никакой критике. В поисках ответа и решения мы определили для себя некую формулу, основанную на внутренних правилах и принципах, — взаимодействие между всеми участниками проекта. Об принципах и правилах мы поговорим на этом семинаре, — заявил перед началом Артур Хасанов, генеральный директор ООО «Селект»

От лица правительства Татарстана участников семинара поприветствовала Марина Епифанцева, заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана:

— Для нас очень важно, чтобы в республике работали надежные компании. Вы являетесь поставщиками крупного турецкого холдинга, а для нас очень важны наши турецкие партнеры. И, самое главное, когда начинаешь изучать информацию оказывается, что у них производство находится в другом регионе Российской Федерации. Вы, конечно, понимаете, мою мысль, что нужно рассматривать еще и Татарстан. Мы можем подсказать, как это сделать, — сказала она. — У семинара отличное название — чтобы все было без риска, с гарантией качества. Очень хорошо, что заявляющие такие лозунги компании есть на рынке. В добрый путь.

От лица правительства Татарстана участников семинара поприветствовала Марина Епифанцева, заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Компания, делающая «под ключ», закрывает все риски



Семинар собрал множество представителей именитых компаний: «Татинвестгражданпроект», Казанский авиационный завод, «Татэнерго», Казанский Гипронииавиапром, «Атомдата-Иннополис», «Казанский вертолетный завод» и т. д. Варианты сотрудничества с компанией «Селект» уже рассматривает ОЭЗ ППТ «Алабуга» и «Мосинжпроект» — генпроектировщик и генподрядчик строительства новых станций Московского метрополитена.

Присутствовали и иностранные гости — торговые атташе торгового представительства генерального консульства Турции в Казани Мерве Бата и Мурат Созбир, а также специалисты китайской компании Bluetrend, которая является ведущим в стране производителем приводов для клапанов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Главная часть семинара — разбор практических кейсов компаний, успешно реализующих проекты «под ключ». С презентацией выступил Айрат Загидуллин, директор ООО «РМ-Технострой» группы компаний «Селект».

— Наша компания занимается монтажом систем троллейных и силовых и шинопроводов. Мы заходим со стороны инжиниринга — это первый этап проектирования, последующая поставка и, соответственно, реализация проекта, то есть монтаж и сдача его в необходимые органы, если требуется. Почему это важно? Потому что возникает много проблем, когда заказчик начинает подбирать исполнителей. И получается, что на каждом этапе разные подрядчик и исполнитель. И здесь есть риски — нередко взаимосвязь между подрядчиками нарушается, где-то возникают определенные проблемы и недопонимания. А когда это делает одна компания, то она берет на себя все угрозы, закрывает всю потребность, отвечает перед заказчиком и гарантирует реализацию проекта, — пояснил Айрат Загидуллин.

Главная часть семинара — разбор практических кейсов компаний, успешно реализующих проекты «под ключ». С презентацией выступил Айрат Загидуллин, директор ООО «РМ-Технострой» группы компаний «Селект». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«В первую очередь нужно доверить реализацию профессионалам»

Подробнее о ситуации с проектами и этапами их реализации «Реальному времени» рассказал Артур Хасанов:

— Каждый проект имеет несколько стадий своей реализации. Одна из них, когда он задумывается и проектируется, а вторая — когда он находит свою реализацию. И задумка, и реализация, как правило, не всегда состыковываются. Возникают некие неточности, с которыми мы потом и работаем, и находим решения. Соответственно, наша компания специализируется на этом. Мы, зная весь цикл инженерных сооружений от начала до конца, понимаем, где и на каком этапе можно с чем столкнуться, и пытаемся заранее, еще до того, как начали работать строители, влиять на эти вещи — то есть подсказывать какие-то технические решения.

Самый большой риск — провал проекта. И финансовые потери вовсе не главное, объяснил генеральный директор ООО «Селект».

— Куда более важно, когда заказчик планирует какой-то объект к 1 сентября или Новому году, но не получает его. В итоге все потраченные деньги и силы не нашли своей реализации, и он откладывает проект на месяцы или на годы, потому что возникли какие-то трудности в моменте его реализации. Поэтому важно, как это решать. В первую очередь нужно доверить реализацию профессионалам, которые ранее уже имели опыт реализации на этих ошибках, набивали себе шишки, учились. И теперь они не повторят их, — добавил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Артур Хасанов привел пример кризисного проекта, когда он уже спроектирован и начинает реализацию.

— Мы приезжаем на его решение и видим, что для наших коммуникаций, которые мы должны устанавливать, просто нет места, их негде реализовывать. И приходится либо переносить смонтированное оборудование, либо как-то решать по-другому. Мы заново на месте уже делаем перепроектирование, заново пересобираем, как, условно, конструктор. На самом деле это не единичный случай, с этим мы сталкиваемся постоянно, — заключил специалист.

ООО «Селект» продолжит свою программу семинаров. Уже 19 сентября команда приедет в Москву, 10 октября — в Санкт-Петербург, 24 октября — в Екатеринбург, 14 ноября — в Самару.

Реклама. ООО «Селект»



