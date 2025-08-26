Национальная библиотека Татарстана начала отмечать 160-летие

В фондах НБРТ хранится около 200 «ровесников» главного книгохранилища Татарстана

Отдел рукописей и редких книг. Фото: Динар Фатыхов

Национальная библиотека Татарстана запустила серию мероприятий, приуроченных к 160-летию учреждения. В Универсальном зале появились издания книг из фонда библиотеки РТ, впервые увидевшие свет в 1965 году. Специально для «Реального времени» библиотекари показали издания, буквально вышедшие 160 лет назад. Каким был литературный мир в середине XIX века — подробнее в нашем материале.



1865 год — это Островский, Толстой, Марк Твен, Жюль Верн

Первая городская публичная библиотека в Казани открылась 10 января 1865 года, она была основана на коллекции Ивана Второва из 1908 томов — ее подарил городу его сын в 1844 году. Что было написано или опубликовано в 1865-м? Например, у Островского — это комедии «Воевода» и «На бойком месте», «сцены из московской жизни» «Пучина».

В тот же год впервые вышли «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла и «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова. Жюль Верн издал «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут». Появились «Серебряные коньки», блестяще экранизированные в России в 2020-м, а также «Бранд» Генрика Ибсена.

В это время выходят такие журналы, как «Известия императорского Русского географического общества» и «Книжник». Марк Твен публикует рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» и становится популярен.

В том году в журнале «Русский вестник» под названием «1805 год» появилась первая и вторая части первого тома романа «Война и мир». Это время, когда Пушкин из некоторого забвения стал «нашим всем». Лекцию на эту тему на открытии выставки в Универсальном зале прочел научный сотрудник Института русской литературы Ринат Бакиров.

— У нас некоторые авторы издавались многократно. Мы взяли на себя право, какую книжную обложку выбрать к выставке, стараясь выбирать те, что постарше возрастом, — отметила директор библиотеки Мадина Тимерзянова. — Сами рукописи — это только повод поговорить о контексте, когда они появлялись. Если этого не знать, то мы будем видеть картинку, но не будем понимать ее глубины.

Юбилей сподвигнул библиотекарей на переосмысление фондов, размышления, что было сделано, что нет, что можно сделать иначе, указала она. Впереди у 160-летней библиотеки ожидаются еще и другие события.

И литература второго ряда

«В Казани открылась публичная библиотека чуть позже, чем в других городах», — отметила Светлана Бородина, профессор Казанского института культуры и главный редактор журнала «Мир искусств», при этом указав, что ранее библиотеки не могли посещать гимназисты и студенты, в них, к примеру, не было даже Пушкина. Такой голод привел к тому, что появились частные библиотеки.

В 1865-м также вышли «Брюль» невероятно плодовитого Юзефа Крашевского или венгерский роман «Когда мы состаримся» Мора Йокаи. То есть это не только литература первого ряда, но и менее заметные издания, но не менее примечательные.

— Это все похоже на то, если бы мы географию изучали по самым высоким вершинам, что есть, — Джомолунгма, Эверест, Казбек, Эльбрус, а множество других холмов, горных цепей не существовало, — указала Бородина, добавив, что в XIX веке творило 7,5 тысяч человек, поэтому она решила собирать именно литературу «второго ряда», типа Слепцова, Арцыбашева и других.

А теперь в подвалы!

«Реальному времени» предложили спуститься в подвал, в отдел редких книг и рукописей, чтобы посмотреть на книги, которые реально вышли в 1865 году. Прямо в хранилище библиотекари устроили мини-выставку.

Пресс-секретаря библиотеки Юлию Гоголеву, к примеру, очень заинтересовала «Жизнь животных» директора Гамбургского зоологического сада Альфреда Брэма и «Быт студентов в Германии» Льва Модзалевского — с подробными иллюстрациями.

Занятно, что в открывшейся в 1865 году библиотеке не было ни одной книги, написанной арабской графикой. В 1906 году у нее появился филиал «Кутупханаи Исламия» на улице Парижской Коммуны, 20 (где работала типография братьев Каримовых), там начали собирать книги на «иске имля».

В фонде редких книг около 200 книг, вышедших в 1865-м. И примерно столько же — которые старше. Выставить их в публичное пространство грозит их сохранности. Самая старая книга в Нацбиблиотеке РТ вышла в 1700 году и называется «Номенклатор». Она хранится в сейфе. При этом многие книги отсканированы — их можно прочитать на сайте библиотеки.