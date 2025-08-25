Андрей Кондратьев: «Мы стараемся много внимания уделять открытости — это ключ к доверию граждан»

Глава ЦИК Татарстана — об уникальности избирательной кампании 2025 года

Меньше месяца осталось до Единого дня голосования. 14 сентября татарстанцам предстоит принять участие в выборах раиса республики, депутата Госсовета по Мелекесскому избирательному округу, а также муниципальных депутатов. О том, как в этом году проходит избирательная кампания и какие новые возможности появились у граждан, в интервью «Реальному времени» рассказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татарстана Андрей Кондратьев.

«Несмотря на непростые экономические и политические условия, все согласно Конституции»

— Андрей Станиславович, 14 сентября татарстанцев ожидает Единый день голосования. Есть ли принципиальные отличия новой избирательной кампании от предыдущих?

— На самом деле особенности есть у любой кампании. В этом году избиратель Татарстана в первый раз будет голосовать за раиса республики. Безусловно, это тоже особенность. Есть символизм в историческом аспекте. Дата объявления выборов раиса Татарстана, старт кампании был 12 июня. А ровно 34 года назад, в 1991 году, прошли первые выборы высшего должностного лица республики.

В этом году мы выбираем и депутата Госсовета в Мелекесском избирательном округе №18. Голосовать будут 53 400 избирателей. И, кстати, после этих выборов Госсовет будет работать в полном составе, это тоже важная особенность этой кампании. Ну и, безусловно, на кону 7 531 мандат муниципальных депутатов.

Мы понимаем, что это огромная кампания. Будем проводить ее в крайне непростой ситуации, в которой находится наша страна. Предыдущие выборы президента Татарстана проходили в пандемию. Сейчас идет специальная военная операция, на нашу страну оказывается огромное давление: экономическое, политическое, информационное. И в это историческое время проходят выборы раиса Татарстана. Несмотря на непростые экономические и политические условия, все в срок, все согласно Конституции.

У нас действует более 20 стандартов избирательной системы. В этом году мы сосредоточились на доступности голосования. Мы понимаем, что должны обеспечить для всех без исключения избирателей равные возможности и удобные условия, чтобы они пришли на избирательный участок и исполнили свое конституционное право выбора. Уже можем озвучить некоторые положительные цифры. Сейчас 93,6% избирательных участков находятся на первых этажах. Мы в 2,5 раза уменьшили количество избирательных участков на вторых этажах по сравнению с 2014 годом, они остались только в мегаполисах. Там работа тоже ведется, но сложно найти помещение. Например, в Казани очень большие участки, много избирателей. Но мы плотно работаем в этом направлении, в ближайшее время, думаю, вопрос будет снят.

В этом году были переведены на первые этажи избирательные участки в Зеленодольске и Азнакаево. Может быть, кажется, что это всего-навсего два района, но ведь удобство важно для каждого избирателя. На сегодняшний день 75% помещений, где происходит голосование, оборудованы пандусами для инвалидов.

В этом году серьезная работа проведена по созданию условий для голосования для людей, находящихся под следствием, но не осужденных. Если в прошлом году мы обеспечивали [возможность принять участие в выборах] только в СИЗО Татарстана, то сейчас по всей стране этот вопрос решается, создаются временные участковые комиссии. Если человек из Татарстана находится под арестом в другом регионе России, ему предоставят возможность проголосовать за раиса.

— Жители республики, у которых нет возможности посетить избирательный участок, могут проголосовать на дому. Как будет организовано голосование для таких татарстанцев?

— На самом деле это наиболее отработанная возможность. Мы понимаем, что таких людей достаточно много, порядка 3% от общего числа избирателей. Создаем все условия для того, чтобы вплоть до 14:00 14 сентября у них была возможность заявить в свою участковую избирательную комиссию — самим или через родных, знакомых, соседей — что у них есть уважительная причина. Это целая процедура, четко описанная законом. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо Центральной избирательной комиссии России за развитие электронных сервисов. В этом году подать заявку на надомное голосование можно через Единый портал госуслуг.

Несколько лет назад «Мобильный избиратель» был экспериментом, сейчас это удобный сервис, которым пользуются практически на всей территории России.

Впервые участие в голосовании примут 40 тыс. молодых татарстанцев

— Продолжим разговор про цифровые сервисы — татарстанцы могут выбрать удобный участок для голосования в «Мобильном избирателе». Активно ли избиратели пользуются этой возможностью?

— Несколько лет назад это был эксперимент, сейчас — удобный сервис, которым пользуются практически на всей территории России. В Татарстане 2 923 096 избирателей. Сервис предоставляет им возможность проголосовать там, где удобно, а не там, где они прописаны. Правда, в рамках избирательного округа. А то задают много вопросов: «Я уехал в другой город России, как мне проголосовать?» Округ на выборах в Татарстане — это республика. В ее границах вы можете свое голосование перенести с одного участка на другой, если мы говорим о выборах раиса. Что касается других городов России, то в этом году избиратели впервые смогут проголосовать в Москве. Участок будет организован на базе Полномочного представительства Татарстана. Мы уже утвердили состав участковой комиссии. Кто-то учится в Москве, кто-то уехал в командировку. Такие граждане по «Мобильному избирателю» могут перезакрепиться и проголосовать в столице.

Сделать это можно через Единый портал «Госуслуги», в любом МФЦ «Мои документы» или территориальной избирательной комиссии. Воспользовались этой удобной опцией уже свыше 7 тыс. наших избирателей. Это значит, что сервис нравится, что он удобный. Наши избиратели на регулярной основе им пользуются. Он был запущен 30 июля и будет действовать до 10 сентября. Голосование будет идти 14 сентября с 7.00 до 20.00.

— А сколько татарстанцев в этом году в первый раз будут участвовать в выборах?

— Мы говорим о молодежи, об очень важной категории граждан, которой мы уделяем особое внимание. Для тех, кто в первый раз приходит на избирательный участок, это значимое событие, ребята переживают. Таких человек у нас 40 тыс. Мы проводим встречи, информируем их, индивидуально приглашаем на выборы. На участковых избирательных комиссиях их тоже будут ждать, постараются создать наиболее комфортную и доброжелательную атмосферу. У нас, кстати, все связано с атмосферой. Это тоже стандарт избирательной системы. По анализу прошлых лет, очень большой процент таких ребят в первый раз приходят на избирательную кампанию. Дальше уже зависит от комиссии, от других факторов.

— Для взаимодействия с молодежью, в частности, в парке «Урам» было открыто общественное пространство «Точка выбора».

— Мы стараемся очень много внимания уделять открытости. Открытость — это ключ к доверию граждан, а доверие граждан — это, безусловно, легитимность всех процедур. Если у человека возникает вопрос, он должен получить ответ. Именно для этого мы открыли информационный центр «Точка выбора». Сюда можно прийти, задать вопросы о выборах и получить развернутые ответы. Мы понимаем, какое количество молодежи, молодых семей пользуются нашими прекрасными открытыми городскими пространствами, особенно Кремлевской набережной.

Буквально в прошлом году мы впервые провели проект по информированию «ИнформУИК», рассказывали избирателям лично, где и во сколько граждане смогут проголосовать. Члены избирательных комиссий встречались с избирателями в местах, где они проводят время, — парки, скверы, площади перед торговыми центрами. В этом году мы пошли дальше — за Кремлевской набережной рядом с парком «Урам» открыли информационный центр «Точка выбора». Здесь проходит не только «ИнформУИК», выступления экспертов и брифинги, на которые собирается много журналистов. Там проводятся лектории, занятия спортом на открытом воздухе, кинопоказы, мастер-классы. Человек отдыхает и параллельно получает информацию, задает вопросы, касающиеся выборов.

По моим оценкам, приняли участие в мероприятиях порядка 2 тыс., может быть, больше, может быть, чуть меньше. Мы не гонимся за цифрами. Нам важно предоставить такую возможность.

Мы открыли горячую линию, у нас есть два номера: 8-800-200-00-20 и +7 (843) 292-84-33. Пришло уже порядка 170 вопросов, и большая часть — о том, где проголосовать и как узнать свой участок.

«Горящие сердца наших наблюдателей — это очень важно»

— Какие вопросы чаще всего адресуют татарстанцы членам избирательных комиссий?

— Вы знаете, с одной стороны, они очень важные, а с другой — простые. Мы открыли горячую линию, у нас есть два номера: 8-800-200-00-20 и +7 (843) 292-84-33.

Пришло уже порядка 170 вопросов, и большая часть — о том, где проголосовать и как узнать свой участок. Спрашивают и о сервисе «Мобильный избиратель». Некоторые задаются вопросами, почему нельзя проголосовать в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге... Мы отвечаем, что в этом году в Москве экстерриториальный участок для голосования на выборах раиса Республики Татарстан организуется впервые для избирателей, находящихся за пределами республики. В дальнейшем планируется рассмотреть возможность расширения географии экстерриториальных участков.

— Получается, есть надежда, что в будущем появятся избирательные участки и в других городах?

— Однозначно! Мы постоянно находимся в развитии. Возьмем даже бюллетень на выборах депутата Госссовета Татарстана по Мелекесскому округу. В этом году мы апробируем новую технологию защиты избирательного бюллетеня от подделки — микрошрифт. Человеческий глаз видит обычную черту, но, если посмотреть на нее через специальное оборудование, можно прочитать: «Дополнительные выборы депутата Государственного совета Республики Татарстан». И это дополнение к существующим стандартным методам защиты избирательных документов. На бюллетени нанесена специальной краской уникальная защитная тангирная сетка. То есть мы максимально делаем все, чтобы обезопасить этот главный документ выбора. Из печатного издательства он под охраной отправляется в территориальную участковую избирательную комиссию и находится там под военизированной охраной. Под такой же охраной передается в участковую избирательную комиссию. И уже здесь в правом верхнем углу каждого бюллетеня ставится печать участковой избирательной комиссии, две подписи членов избиркома…

— Вы уже упоминали, что 14 сентября пройдут в том числе выборы муниципальных депутатов. Сколько заявок от них уже поступило, сколько человек зарегистрировано?

— На 7 531 мандат депутатов муниципальных органов претендуют 11 424 кандидата. Абсолютное большинство из них зарегистрированы. Отказов всего 29, при этом фактически речь идет о 12 кандидатах. Кто-то заявился для участия в выборах во всех округах своего поселения, что противоречит букве закона. У кого-то отсутствовало пассивное избирательное право. Были кандидаты, которые сняли себя с регистрации по личному заявлению.

В настоящий момент началось обучение независимых наблюдателей — это порядка 2,5 тыс. человек. Это ключевой элемент открытости и легитимности всего процесса. Горящие сердца наших наблюдателей — это очень важно.

— Какие меры приняты в Татарстане для обеспечения прозрачности выборов?

— Это, безусловно, видеоконтроль на избирательных участках. Всего в республике 2 752 участковые избирательной комиссии. Видеофиксация будет вестись на всех избирательных участках, кроме 42 временных — это больницы, санатории, аэропорт, следственные изоляторы.

Конечно, еще одним стандартом в обеспечении прозрачности выборов являются наблюдатели в день голосования на избирательных участках.

— А известно ли, сколько наблюдателей будет находиться на избирательных участках?

— На прошлой избирательной кампании в наблюдении за голосованием участвовало более 16 тыс. человек. Пока сказать, сколько наблюдателей будет работать на выборах 2025 года, невозможно. Сейчас готовятся наблюдатели от политических партий, кандидатов. Направлять их может также Общественная палата Татарстана. На брифинге, который прошел в «Точке выбора», Зиля Рахимьяновна (Валеева, председатель Общественной палаты республики, — прим. ред.) рассказала, что в настоящий момент началось обучение независимых наблюдателей — это порядка 2,5 тыс. человек. Это ключевой элемент открытости и легитимности всего процесса. Горящие сердца наших наблюдателей — это очень важно.