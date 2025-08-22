Шанс Рахимова сместить Станковича в «Спартаке», зависший Семак и голевой «привет» Комличенко

Что ожидать от матчей 6-го тура РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Шестой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует уже в пятницу и растянется на три дня. Самая сочная афиша в этот раз будет в Казани, где «Рубин» проэкзаменует московский «Спартак». В остальных матчах также есть свои интриги и интересные пересечения. Что ожидать от шестого тура чемпионата — в материале «Реального времени».

«Рубин» — «Спартак»: мастер-класс для Станковича от Рахимова



«Красно-белые» едут в столицу Татарстана в ранге одного из аутсайдеров чемпионата. Команда серба Деяна Станковича набрала всего пять очков в пяти турах и занимает 13-е место в таблице — в зоне стыков. Такого плохого старта у «Спартака» не было 14 лет. Логично, что в прессе все активнее распространяются слухи о возможной отставке сербского тренера. Еще один неубедительный матч команды может стать последней каплей терпения руководства.

Противостоять москвичам будет «Рубин», начавший сезон с трех побед в пяти играх. Казанцы идут четвертыми, но тренер Рашид Рахимов убежден, что впадать в эйфорию от такого результата не стоит. Предстоящие хозяева поля вынуждены обходиться без большой ротации состава из-за крайне медленной работы на трансферном рынке. За последний год команду пополнил лишь один новичок, да и тот пропустит ближайший тур из-за травмы.

Чего не скажешь о «Спартаке». На неделе клуб подписал защитника Илью Самошникова из «Локомотива». Футболист может дебютировать за команду уже в Казани, с которой его связывают несколько лет карьеры. Именно в «Рубине» Самошников получил путевку в большой футбол, стартовав в Российской премьер-лиге (РПЛ) при Леониде Слуцком.

Матч обещает стать важным и для Рахимова — бывшего игрока «Спартака». «Спартаковский дух» для него не пустая фраза. Наверняка тренеру «Рубина» захочется победить «красно-белых» и показать себя во всей красе. Уже сейчас ходят разговоры, что «Спартак» в случае отставки Станковича может возглавить российский специалист. С учетом неплохого прогресса с «Рубином» у Рахимова должен появиться шанс занять освобождающийся пост. Но для этого абсолютно точно надо побеждать в очном поединке.

«Зенит» — «Динамо» Мхч: выживание Семака

Плохи дела не только у «Спартака». «Зенит» стартовал не лучше своего заклятого врага из Москвы. Питерская команда потратила огромные деньги на усиление состава с начала года, но результата пока нет. Вице-чемпионы страны идут на девятом месте с шестью очками и одной победой в пяти матчах. При этом питерцы ни разу не забили более двух мячей за игру.

Вряд ли стоит ожидать обилия голов и в предстоящем туре. Команде Сергея Семака будет противостоять махачкалинское «Динамо». Дагестанцы еще в прошлом сезоне доказали, что оборона — их главный конек. В нынешнем чемпионате «бело-голубые» вновь придерживаются своих принципов. В пяти турах команда лишь однажды пропустила более одного мяча. Даже «Спартак», действуя в большинстве, смог победить махачкалинцев только со счетом 1:0.

Между тем «Зениту» срочно необходимо налаживать дела в турнирной таблице. Уже сейчас начали появляться слухи о проблемах тренерского штаба с усилением состава. По некоторым данным, питерцы не будут подписывать новых иностранных футболистов до продажи имеющихся. Такое ограничение связывают прежде всего с предстоящим ужесточением лимита на легионеров. Но не стоит сбрасывать со счетов, что подобные сложности обычно начинают возникать там, где боссы рассматривают вариант отставки тренера. Зачем покупать новичков для специалиста, который скоро может быть уволен? А разговоры про Семака уже появляются.

«Локомотив» — «Ростов»: удержится ли Альба и забьет ли Комличенко «бывшим»?

Тренерский вопрос стоит и перед «Ростовом». Это не удивительно на фоне неубедительного старта команды. Разговоры о смене тренерского штаба всегда случаются, когда результаты далеки от ожидаемого. Именно так можно охарактеризовать положение дел в «Ростове» перед поездкой в Москву. От Джонатана Альбы никто не ждал феерии в чемпионате, однако одна победа в пяти турах не может устраивать ростовских боссов. До конца лета у ростовчан осталось два матча — против «Локомотива» и «Ахмата». Просто в них не будет, москвичи лидируют в РПЛ, а грозненцев возглавил Станислав Черчесов и идет без поражений.

«Локомотив» в последнем туре допустил осечку, сыграв вничью с «Балтикой» в Калининграде. Подопечные Галактионова сохранили за собой первую строчку чемпионата, хотя игра оставила вопросы. С «Ростовом» в атаке не сможет сыграть Дмитрий Воробьев, отбывающий дисквалификацию. В этой ситуации свой шанс получит Николай Комличенко, который прошлый сезон провел в стане ростовчан. Нападающий с «Балтикой» забил дебютный гол за «Локомотив» и захочет продолжить голевую серию. Тем более в игре с бывшей командой.

ЦСКА — «Акрон»: феерия армейцев против Дзюбы

Армейцы под руководством Фабио Челестини показывают лучший футбол в России на старте сезона. ЦСКА легко разделался с «Рубином» (5:1) и разнес московское «Динамо» (3:1). Восемь голов в двух матчах — грандиозный результат. Теперь болельщики ждут не меньшего количества мячей в игре с «Акроном». К тому же встреча пройдет на домашнем стадионе команды.

Правда, в недавнем кубковом матче тольяттинцы оказались сильнее ЦСКА. Впрочем, с оговорками: у армейцев был не основной состав, победа досталась только в серии пенальти. У «Акрона» тогда не сыграл Артем Дзюба. Экс-спартаковец будет особенно настроен на «красно-синих», исконно главных соперников «Спартака». В нынешнем сезоне в активе нападающего уже 2+2 по системе «гол+пас».

Короткой строкой

Матч с «Крыльями Советов» может стать последним для парочки Кордоба — Сперцян в составе «Краснодара». Армянский капитан «быков» близок к уходу из клуба, футболистом активно интересуются зарубежные команды. В минувшем туре, Эдуард Сперцян оформил дубль, в, казалось бы, своей заключительной игре в РПЛ. Однако переход в «Саутгемптон» не состоялся. Теперь у полузащитника есть шанс провести еще один «прощальный» поединок. И вряд ли это обстоятельство радует фанатов «Крыльев Советов».

В прошлом сезоне Роберто Морено так и не смог обыграть «Балтику». Тогда команды выступали в Первой лиге. Сейчас испанскому тренеру «Сочи» необходимо прервать негативную серию, иначе он рискует быть уволенным. Стартовый пятиматчевый отрезок у сочинцев не сложился — одно очко и последнее место в таблице. «Балтика» с Андреем Талалаевым чувствует себя значительно лучше. Команда показывает отличный футбол и заслуженно занимает место в верхней части чемпионата. Самому тренеру, наверняка, будет приятно «уволить» испанского коллегу, доказав силу российского тренерского цеха.

Пора бы доказывать свою состоятельность Валерию Карпину в «Динамо». Москвичи плетутся в середине турнирной таблицы, хотя ожидания были другие. «Бело-голубых» многие видели в числе фаворитов сезона, но старт команды — сплошное разочарование. В шестом туре у «Динамо» в соперниках «Пари НН», где тренирует амбициозный Алексей Шпилевский. Аналитики ставят на разгром нижегородцев, только вот звучит это сомнительно с нынешней слабой атакой «динамовцев».

Расписание матчей 6-го тура РПЛ:

22 августа, пятница

18.00 — «Оренбург» — «Ахмат»

23 августа, суббота

14.00 — «Рубин» — «Спартак»

16.15 — «Зенит» — «Динамо» Мхч

18.30 — «Локомотив» — «Ростов»

20.45 — «Динамо» Мск — «Пари НН»

24 августа, воскресенье

15.00 — «Крылья Советов» — «Краснодар»

17.30 — ЦСКА — «Акрон»

20.00 — «Сочи» — «Балтика»