«Астория» ушла безвозвратно: у здания появился новый владелец

Его судьбу раскроют только в 2026 году

Фото: Дарья Пинегина

В Казани начали разбирать здание, в котором раньше располагались мини-отель «Астория», три банкетных зала и строительная компания. Как сообщает источник «Реального времени», собственнику здания все же удалось продать его после пожара, и теперь судьба участка неизвестна. Примечательно, что при этом в открытых источниках отель числится работающим. Подробнее о втором дыхании здания — в материале «Реального времени».

История погорельцев

В январе 2024 года в Казани прогремела новость о пожаре на улице Павлюхина. Горело здание под номером 112а, в котором находились мини-отель «Астория», три банкетных зала и строительная компания. Сотрудники МЧС тушили возгорание около шести часов.

Горело почти треть от площади здания — 930 квадратных метров из 2,6 тыс. Из-за пожара перекрывали улицу Павлюхина, а автомобили направляли в объезд со стороны Оренбургского тракта. Эвакуировали семь человек — среди них были сотрудники и посетители. К счастью, никто не пострадал.



Пожар в здании отеля, январь 2024 года. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Корреспондент «Реального времени» заметил, как рабочие рубили лед, под которым был люк пожарного гидранта. После этого они отбивали его, чтобы открыть. Вместе с тем сами пожарные на месте сообщали о проблемах с гидрантами.

Предварительной причиной пожара в отеле стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в одном из помещений произошло замыкание электрической вытяжки мангала, которое привело к возгоранию внутри вытяжной трубы, в результате чего загорелась кровля.

Здание после пожара. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Спустя полгода здание выставили на продажу. За него просили 130 млн рублей.

В карточке товара продавцом тогда была указана компания «Регион бизнес недвижимость», которая занимается арендой и продажей коммерческой недвижимости и готового бизнеса. «Реальное время» позвонило по горячей линии организации, чтобы узнать о дальнейшей судьбе постройки. Однако изданию ответили, что смогут поделиться информацией лишь после Нового года.



Уходит под снос или на ремонт?

Как сообщил источник «Реального времени», продать здание все же удалось в течение последнего полугодия. Однако сумма сделки неизвестна. Кадастровая стоимость составляет чуть больше, чем было указано в объявлении, — 139,4 млн рублей.

Как заметил корреспондент «Реального времени», здание начали разбирать. На данный момент участок огорожен забором, с постройки сняли облицовку, а из окна выходит труба для выброса строительного мусора.

Здание на данный момент. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Что появится на участке, остается загадкой. Также пока неизвестно, планируется ли снести здание или его попросту огородили на капремонт.

На момент пожара здание принадлежало ООО «Астория Плюс», генеральным директором числится Нариман Гулиев. «Реальному времени» не удалось с ним связаться.



Местоположение — хорошее

Локация, в которой расположилось здание, является весьма привлекательной, считает генеральный директор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. Единственным минусом является небольшая площадь участка, считает он.



— Я вижу там что-то образовательное или медицинское. Можно еще сделать офисный центр, если проект будет предполагать большой паркинг. Не представляю, что еще там можно сделать. Жилой дом не дадут там построить, апарт-отель — вряд ли, потому что в центре таких форматов куча. Маржинальность бизнеса позволяет инвестировать в проекты типа частных школ и клиник, — отметил он в разговоре с «Реальным временем».

Директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, в свою очередь, напротив, считает, что место как раз подходит для отелей:



— Месторасположение хорошее, поэтому может быть востребовано все: начиная каким-нибудь бизнес-центром, заканчивая гостиницей.