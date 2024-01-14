В Казани горит отель «Астория»

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

В Казани произошло возгорание в здании по адресу: ул. Павлюхина, 112а, где расположены банкетный зал и мини-отель «Астория», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные подразделения уже прибыли на место происшествия. Они организовали работу звеньев газодымозащитной службы для эвакуации людей из здания. Персонал отеля сообщил, что все гости и сотрудники успели выйти, поэтому пострадавших в результате пожара нет.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Из-за возгорания перекрыта улица Павлюхина. Автомобили направляют в объезд со стороны Оренбургского тракта, сообщил корреспондент «Реального времени».



Корреспондент «Реального времени» заметил, как рабочие рубили лед, под которым был люк пожарного гидранта. После этого они отбивали его, чтобы открыть. Вместе с тем сами пожарные на месте сообщали о проблемах с гидрантами.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

UPD 15:40: Огонь еще видно на крыше здания и внутри. Крыша выгорела полностью.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

UPD. Пожар в казанском мини-отеле продолжают тушить. Как уточнили в МЧС России, пожар локализован. Огонь охватил 930 квадратных метров. Пострадавших нет.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

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Маргарита Головатенко, видео: Артем Гафаров