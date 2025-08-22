Карина Мусина: «На заводе Александрова сохранялся подземный город»

Заслуженный архитектор республики рассказала об индустриальном наследии

Карина Мусина. Фото: Динар Фатыхов

Индустриальное наследие — такая же важная часть исторического ландшафта, как и дворцы, усадьбы, мечети, церкви. Об этом говорила заслуженный архитектор РТ Карина Мусина, презентуя в культурном центре имени Пушкина книгу «Индустриальное наследие в культурном пространстве Казани». Ее тема — не только сохранение, но и приспособление бывших производственных площадок под современные нужды.

Где заводы, там газовое освещение и транспорт

— Я работала архитектором после окончания института, а потом жизнь занесла меня главным специалистом в Гипронииавиапром. Возможно, это было лучшее время в моей жизни, — начала рассказ Карина Мусина, вспоминая работу в проектно-строительной организации промышленного кластера.

С тех пор она активно изучала индустриальную Казань: и как зодчий, и как культуролог, и как историк. Интересы ее широки — Мусина, например, проектировала реставрацию зданий медресе «Марджания» и «Мухаммадия», ТЮЗа, отеля «Шаляпин Палас».

На обложке ее книги — авторский проект реставрации юбилейной арки «Красные ворота» 1988 года. Издание об индустриальном наследии Мусина готовила 8 лет. Это ее монография, вышедшая крохотным тиражом в 100 копий.

Проект реновации фабрики Алафузова. скриншот проектной презентации реконструкции фабрики Алафузова

Книга повествует об индустриальных объектах: начиная со второй половины XIX века, когда реформа 1861 года привела к подъему промышленности, центрами слобод стали фабрики, заводы, мануфактуры. Это эпоха Котелова, Алафузова, Крестовниковых, Апанаевых, Юнусовых, Утямышевых, Апакова. Звучали и менее известные фамилии — Рамм, Сапожников, Либигт, Яковлев, Санников и многие другие.

Такие глобальные изменения видны, к примеру, в Проектном плане Казани 1874—1885 годов, первом профессиональном плане межевания города, где указаны его угодья, пристани, дома в аренде. Благодаря индустриальному прогрессу в 1869-м началось строительство конки, затем появился водопровод — кстати, именно в честь его открытия в Лядском саду в 1874 году установили фонтан.

Завод Александрова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впервые газ в России начали использовать именно в Казани, и его запах отличался от газа в других поволжских городах. Как писал Шаляпин: «Снова почувствовал я запах нефти, запах, который почему-то не замечал в пути нигде, кроме Астрахани. Но в Казани пахло нефтью гуще, что, конечно, не большое достоинство города, но оно было приятно и сладко мне, как «дым Отечества».

В память об этом до 1930-х годов там, где сейчас находится «Дом Мазута», стояли «баки Нобеля». А от газового завода осталась только превращенная в коммуналку лаборатория на Ипподромной, 31.

Как и многие другие книги, эта уже библиографическая редкость. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С ростом купечества открылись театры, пассажи, приюты

Но индустриальное наследие — это не только фабрики-заводы, отмечала Мусина, которая также является культурологом. Это и Алафузовский театр, и Дом Ушковой, и Александровский пассаж, и Гостиный двор, и приюты с гимназиями. Это и история ученых — к примеру, химиков Киттары, Зайцева, Менделеева, Арбузовых. Хотя туристы, конечно, больше ценят дворцы, церкви и дворянские усадьбы, пишет автор.

Вторая глава книги посвящена современности. После революции, указывает Мусина, «Декрет о земле» спровоцировал разграбление имущества, однако уже в 1918-м были выдвинуты «Меры против расхищения художественных ценностей» Наркомпросса. Максим Горький инициировал создание 30-томного издания «Истории фабрик и заводов» — вышло только шесть книг, поскольку писатель скончался. В 1964-м была принята Венецианская хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест.

В 1973-м появился Международный комитет по сохранению индустриального наследия (TICCIH). В Нижнетагильской хартии указывалось, что «здания и сооружения, предназначенные для промышленной деятельности, используемые в них процессы и инструменты, а также города и ландшафты, в которых они расположены, наряду с другими их материальными и нематериальными проявлениями, имеют принципиальное значение».

Иллюстрированное приложение к книге. Слева — завод Петцольда, справа — Арсланова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Что касается индустриализации слобод, то наиболее явно она сейчас выражена в Старо— и Ново-Татарских, Плетеневской, а также в Ягодной и Пороховой слободах — в формате мрачных пейзажей.

Но, к примеру, строения Суконной фабрики в одноименной слободе обрели новую жизнь — здесь разместился первый «ИТ-парк». Мусина вспоминает, что здесь тоже все хотели снести и построить два высотных здания. Но проект Карины Ирековны выиграл и Суконку удалось сохранить.

— Для руководства было неожиданностью, что и здание, где находился театр «Экият», было церковью, — вспоминает архитектор историю слободы.

Алафузовские владения на Гладилова тоже не скоро, но превратятся в «город в городе». Вопрос о том, чем станут строения Меховой фабрики в Ново-Татарке, выросшие из производств позапрошлого века, пока что открыт: судьбу этих территорий обсуждают не так активно, как Новую Портовую.

В небольшой по объему книге много интересных и малоизвестных фактов. К примеру, из нее можно узнать, что корпуса на Зайни Султана, 15 — это мыловаренный завод братьев Утягановых. А напротив Апанаевской мечети на Каюма Насыри, 38 раньше работал мыловаренный завод Зиганши Усманова. На Тукая, 108 варил мыло один из Юнусовых, а на Садыковой, 59 — Исхак Арсланов.

Не все индустриальное наследие охраняется, как культурное

В том же районе ждет обновления постепенно ревитализируемый пивоваренный завод торгового дома «Наследники коммерции советника И.В. Александрова». Предприятие в народе называют заводом Петцольда в честь немецкого промышленника, который положил начало пивоварению в Казани. Но он продал бизнес Александрову, и именно тот расширил завод, превратив в одно из самых мощных производств России, а казанское пиво снискало международную славу.

— На заводе Александрова сохранялся подземный город, по крайней мере, когда мы были молодыми, — вспоминала Мусина. — К сожалению, когда я там была в последний раз, все было затоплено. А раньше по подземелью можно было выйти к Кабану и дойти до завода Петцольда.

Михаил Любимов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новую жизнь обретут исторические постройки заводов братьев Крестовниковых. Сохранились и постройки, связанные с пороховым заводом, — это управление, казарма, школа кантонистов, склады, столовая, квартиры. Эксперты также рекомендуют пройтись по улицам Музыкальной и Димитрова.

Журналист, заместитель директора КЦ имени Пушкина Михаил Любимов добавил к сказанному два отрывка из своих фильмов. Один рассказывает о водозаборе Казанского порохового завода, который после заполнения водохранилища оказался на островке. Он принадлежит «Ак Барс Девелопменту», и пока собственник не заинтересован в его развитии.

В другом отрывке говорится о советском наследии — Деушевской и Киятской ГЭС, образцах сталинского ампира, ныне стоящих заброшенными на реке Свияге. Киятская выглядит на фоне воды особенно мощно. В фильме краевед Леонид Абрамов делится мнением о том, что объект можно превратить, к примеру, в красивейший видовой ресторан. А автор добавляет — оба здания не является объектами охраны и находятся далеко от Казани. Если с ними что-то случится, общественники не сразу узнают и начнут звонить во все колокола.