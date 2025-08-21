Йолдыз Миннуллина и ее красная книга

У знакового татарского поэта вышел второй сборник — в формате «совместного альбома»

Часть книги — красная изнутри и снаружи. Фото: предоставлено Гузель Хасановой

Казанское издательство «Юлбасма» после девяти месяцев ожидания наконец выпустило книгу «Җирдә була шундый көннәр» / «Бывают такие дни на Земле». Это поэтический сборник Йолдыз Миннуллиной с рисунками Радика Мусина. В издательстве его называют «совместным альбомом», ведь у книги есть специальный дизайн от Ивана Пивоварова. У знакового татарского поэта XXI века это — всего лишь вторая книга, несмотря на культовый статус автора.

Там, где стоит «Небесная юрта»

Заглавное стихотворение в книге начинается так: «Бывают такие дни на Земле — тысячью солнц поднимается кольцо горизонта...». Йолдыз Миннуллиной 6 апреля исполнилось 40 лет. Она из литературной семьи, ее отец Фарваз Миннуллин был литературным критиком, много писал об Амирхане Еники, Аязе Гилязове, пару лет был главным редактором Татарского книжного издательства.

У Йолдыз два образования: она окончила факультет татарской филологии КГУ и Литературный институт имени А.М. Горького. До татфака писала и пела на русском, потом попала в литературный кружок «Әллүки» и по предложению писателя Галимьяна Гильманова попробовала сочинить что-то по-татарски.

С 2002 года Миннуллина работала в журнале «Ялкын», в 2011-м стала его главным редактором. В том же году вышел ее крохотный сборник «Күк тирмәсе», «Небесная юрта», книжка помещалась в карман. Некоторые стихи перекочевали и в новый сборник. Собственно, он открывается тем же стихотворением, с которого тот завершался: «Когда мы будем уходить, небесная юрта будет голубой, истрепанная искрами костров голубая юрта».

Йолдыз Миннуллина прошлую книгу выпустила в 2011 году. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Журналист, переводчик, актер, режиссер, созерцатель

Стихи Миннуллиной можно найти в разных сборниках, в Сети. Но при этом она, в отличие от других современных поэтов, не ведет соцсети, не снимает ролики — ее тексты живут как бы сами по себе. При этом у Йолдыз — большая творческая биография. Она переводила на татарский «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, «Золото Серебряной горы» Аллы Озорниной, «Записки сумасшедшего» Николая Гоголя, «Амфитрион» Жана-Батиста Мольера, «Реквием» и «Сказку о черном кольце» Анны Ахматовой.

К примеру, в 2017-м она была одним из организаторов конкурса «Новая татарская проза», в ходе которого в течение месяца участники должны были писать повести под руководством таких прозаиков, как Ркаиль Зайдулла, Набира Гиматдинова, Ильдар Абузяров.

Она была одним из основателей творческого объединения «Калеб», проводившего под руководством Гузель Сагитовой (ныне — заместителя главы исполкома Казани) не только творческие вечера молодых деятелей культуры, но и поэтические перформансы, к примеру посвященные Ахматовой. Еще одним событием был спектакль «Ку» Ильшата Саетова и Рамиса Назмиева в 2018-м. Там Йолдыз читала письма пионеров от 7 ноября 1977 года в 2017-й. «Калеб» существует и сейчас.

Театра в последние годы в ее жизни много. На лаборатории Tat Cult Lab она осмысляла стихотворение Мударриса Аглямова «Э аннары…» («А затем…»), потом в «Углу» превращала в перформанс другое его стихотворение, «Төшке ялдан соң», «После тихого часа».

Сейчас, наверное, проще ее встретить на постановках театральной площадки MOÑ. Здесь она работала синхронным переводчиком на «Әңгәмә / Диалог» Нурбека Батуллы. Была одним из авторов вечера про баяниста Рустема Валеева «Аккомпаниатор». Сочиняла сказку «Белый волк», спектакль про двух актрис «Прима» и еще один вербатим — про учительский «Педсовет».

Радик Мусин. предоставлено пресс-службой лейбла Yummy Music

Юнусов, Мусин, Пивоваров и Зуля

Интересно, что книгу составляла не сама Миннуллина. Стихи читал лидер группы Gauga Оскар Юнусов — как вспоминают в издательстве, он разработал свою систему оценки и по этому принципу собрал «Җирдә була шундый көннәр». Рисунки полноценного соавтора, художника Радика Мусина, который намеренно рисовал очень просто, как ребенок, в частности, продолжая найденную несколько лет назад тему новой наскальной живописи.

Дизайн книги разработал Иван Пивоваров. Это яркий красный томик, с оттиснутыми названием и именем автора, края страниц также красные. Возникала идея, чтоб они были настолько тонкими, чтобы читатель при открытии мог порезаться о бумагу.

И с одной стороны, красный — это цвет крови. С другой стороны, Красная книга — это список редких и находящихся под угрозой исчезновения живых существ. Так что возникает другой смысл — это редкие для нашей эпохи стихи.

Некоторые из этих стихотворений стали песнями в последнем альбоме Зули Камаловой — в 2019 году она выпустила «Алты көн ярату», «Шесть дней любви», и на презентациях Йолдыз выступала с ней как бэк-вокалист и чтец. К примеру, там звучало на пару с певцом Мубаем: «Все переменчиво, земля переменчива, и небо, снег сплошной стеной валятся на нас. И ты переменчив: каждый раз смеешься по-новому, а хочешь, мы не умрем никогда».

Перформанс ötükän. предоставлено фондом «Живой город»

Город, переходящий в степь

Миннуллина, с одной стороны, поэт городской. Она даже однажды читала стихи в экскурсионном автобусе, к месту читая то про улицу Володарского (сейчас это Гаяза Исхаки), то про колесо обозрения у «Ривьеры». Гости ехали, ни слова не понимали, но проникались.

Как она сама говорит, за книгой сейчас приходят именно городские татары. В одном ее стихотворении возникает официант, в других — речной порт, обязательные фонари, самолет, церковь. Это разговор тет-а-тет или беседа с ушедшим собеседником, это воспоминание о былом.

Кажется, возможный аккомпанемент для таких стихов — фортепианный блюз («На крыше рояля сегодня вновь Готовы раскрыться тюльпаны. Эти тюльпаны знают твоих изысканных пальцев вороватое упрямство»). Это закат или рассвет. Город хорош-плох тем, что в нем можно-трудно затеряться («Давай, сбежим, еще открыты все двери, из дверей валит снег, валит снег. Машины останавливаются, каждый километр встречаются друзья, любимые»).

Внезапно в этом городе возникают другие эпохи — и вот уже стоят телеги-барабусы, а потом вовсе возникает Биляр и степи. Как и многие ее ровесники, люди постарше и помладше, Йолдыз многое взяла в лагерях «Сәләт», в обоих ее сборниках есть посвящения его основателю, Джавдету Сулейманову, поэту Сулейману. Сейчас он главный научный сотрудник Института прикладной семиотики. Зная любовь Миннуллиной к математике, кажется, такое посвящение идеально подходит: «Повернись и оцени прошлое этой Земли».

К тому же потом книга завершается поэмой «Өтүкән җирендә ут яна», ставшей основой для перформанса «ötükän» 2019 года. Он посвящен следующим событиям: в VI веке далеко на Востоке возник первый Тюркский каганат, в 604 году он разделился на Восточный и Западный. Восточный после оказался под властью Китая. Отюкен — это Священная столица, откуда тюрки появились и рассеялись по миру.

Одним из вопросов перформанса был такой: «Отказаться от борьбы — это победа или поражение?». В нем Нурбек Батулла и Ильдар Камалиев меряются силами — с собой, друг с другом, с манекенами, побеждают и терпят поражение, а Миннуллина в образе черного ворона читает стихи (у них есть авторизованный подстрочник):

«Между небом и землей По своей ли воле я воюю? Разрываю запястье — Жива ли кровь моя? Чуждый шум в груди или стук копыт? Я теряю себя? Или Возвращаюсь к себе? Между небом и землей Чей я раб сегодня?»

Хочется верить, что это не последняя книга Йолдыз Миннуллиной, хотя, возможно, следующая будет уже Черной?