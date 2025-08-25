Тургенев, Достоевский, Губаева и Ахметгалиева: что готовят театры Казани в новом сезоне?

В планах — спектакли от худрука Александринки, медиаопера и постановки по Туфану Миннуллину

Ильгиз Зайниев начал репетировать спектакль по пьесе Туфана Миннуллина «Любовница». Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

Казанские театры выходят из отпусков и начинают сезоны. Что мы увидим в 2025—2026 годах? В планах — спектакли от худрука Александринки, медиаопера, по традиции будет много инсценировок и, к сожалению, мало современных авторов. Кроме того, в этом году исполняется 90 лет со дня рождения татарского писателя и драматурга Туфана Миннуллина — некоторые его произведения театры вновь берут в репертуар.

ТЮЗ

Казанский ТЮЗ начинает серию премьер спектаклем главного режиссера Радиона Букаева — он 18 сентября представит «Человека в футляре» по Антону Чехову (инсценировка Лейсан Фаизовой). Причем впервые спектакль покажут на сцене Дома актера в честь юбилея Александра Яндаева.

Будет еще один бенефис — поздравление Романа Ерыгина. С его участием на начало года в ДК Саид-Галеева запланировано «Село Степанчиково» по Достоевскому. Инсценировку напишет Анастасия Чернятьева, ранее она занималась пьесой «Чучело.Квартирник» по повести Владимира Железникова.

Тема великих писателей продолжится бэби-спектаклем «Воробьишко», который был рожден и несколько раз показан на фестивале «Горький+Казань» этим летом. А также к июню 2026-го ТЮЗ готовит «Уроки французского» по Валентину Распутину от режиссера Виктория Емелева. Помимо разъездов по городу в связи с ремонтом здания на Островского театр также отправится в Киров, Рязань, Закамье и Москву.

Новогоднюю сказку, про Василису Прекрасную, ТЮЗ подготовил летом. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Камаловский

Перебравшись в новое здание, татарский академический театр плотно взялся за репертуар. Все началось уже 23 августа с инсценировки Ренаты Насыбуллиной по Тургеневу — «Асю» («Сеңелкәш», «Сестренка») ставит Лилия Ахметзянова.

Ильгиз Зайниев уже начал репетиции «Любовницы» («Сөяркә») по Туфану Миннуллину. Также в его планах — спектакль по «Запискам артиста» («Артист язмалары») Хакима Салимжанова (отца бывшего главрежа Марселя Салимжанова). Кроме того, Зайниев готовится к инсценировке одного из исторических романов Нурихана Фаттаха.

Планируется мюзикл поэта Резеды Губаевой и композитора Марата Ахметшина «Шурале» — его ставят к Новому году танцевальная пара Салимы Аминовой и Ильдуса Габдрахманова. В планах также — спектакль-перформанс экс главного редактора «Ватаным Татарстан» Гульнары Сабировой и поэтический спектакль по стихам Хади Такташа.

Но это не единственный «Шурале» в Камаловском. Будет еще и медиаопера творческого объединения «В квадрате» Сафии Байрамовой и Вячеслава Сысоева, музыку к которой напишут апологет тюркской музыки Фархад Бахтияри, к нему хотят привлечь художников через оpen call.

Фарид Бикчантаев начал репетировать пьесы Дамира Салимзянова, племенника Марселя Салимжанова. предоставлено пресс-службой театра Камала

Фарид Бикчантаев готовит спектакль «Справкалы җинаятьче». Пьесу «Преступник со справкой» написал племянник Салимжанова, Дамир Салимзянов, руководитель театра из Глазова «Парафраз». Бикчантаев также в очередной раз собирается взяться за «Кыйссаи Йосыф» — об этой идее он говорит многие годы.

Камаловский обещал немало новых для Казани режиссеров — вот лишь некоторые: главный балетмейстер Московского театра сатиры Сергей Землянский готовит «Ашик-Кериб» по Лермонтову в пластике. Вернется, как минимум один раз, показанный на «Горьком+» мюзикл «Горький в музыке» Искандера Нуризянова, где читали и пели Эльмира Калимуллина и Ильгиз Шайхразиев, а играл Yummy Music Band.

Камаловсский может принять спектакль Нурбека Батуллы, который он репетирует к ноябрю для проекта «Аркадаш» в Альметьевске.

Наконец, худрук Александринского театра, челнинец Никита Кобелев поставит в Казани инсценировку по роману Орхана Памука «Музей невинности». А ушедший в Тинчуринский Айдар Заббаров должен представить мюзикл по сказкам «Туган батыр».

В «Экият» Зайниев тоже будет работать. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Экият»

Театр кукол открыл сезон на прошлой неделе. Ильгиз Зайниев и здесь запланировал немало премьер. Это, во-первых, «Су анасы» (Водяная»). На двух языках планируется спектакль «Снежная королева» — к новогодним праздникам. Также худрук двух театров берется за «Маленького принца».

Кроме того, в «Экият» приедет приглашенный режиссер Владимир Бирюков и подготовит сказку «Солдат и Змей Горынович», ее написал казанец Андрей Белозеров. «Сказку про Козявочку» Мамина-Сибиряка поставит Эльвира Гилемханова.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тинчуринский

О своих планах Тинчуринский объявил одновременно с новостью, что их главным режиссером станет Айдар Заббаров, а театр переедет на Татарстана, 1. Он же, в частности, объявил, что один из спектаклей на его новом месте работы поставит Фарид Бикчантаев.

Сам же Заббаров сосредоточится на мюзиклах. Это «Хыял артыннан» («За мечтой»), который он готовил с Резедой Губаевой к дням Республики Татарстан в Москве (с праздничной программы у тандема начинался и спектакль «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая»).

С оркестром будет поставлена и пьеса «Казан сөлгесе»/«Казанское полотенце» Карима Тинчурина. Также в планах — хит 90-х «Казан егетләре»/«Казанские парни» Мансура Гилязова. И инсценировка «200 елдан сон инкыйраз»/«Вырождение через 200 лет» по произведениям Гаяза Исхаки и «Тополек мой в красной косынке» Чингиза Айтматова.

Кинорежиссер Салават Юзеев впервые сам поработает в театре, с пьесой «Кто стучит в мое окно», так же, как и в Тинчуринский придет клоун Руслан Риманас.

Между тем до того, как Тинчуринский переедет, на Горького в начале сентября покажут спектакль по пьесе челнинского драматурга Айгуль Ахметгалиевой «Йөрәккә дә ремонт кирәк» («Сердце в рассрочку»), которую ставит башкирский режиссер Зиннур Сулейманов.

Илья Славутский держит баланс между русской классикой, советскими находками и зарубежными постановками. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Качаловский

Русский большой драматический традиционно сделал предоткрытие сезона, сыграв патриотический концерт «Цветущий май» во дворе Присутственных мест в Кремле, а потом представив «Гамлета» — 22 августа.

В планах у Качаловского театра — три спектакля. Во-первых, это мрачнейшие «Приведения» Генрика Ибсена. Кроме того, планируются премьеры по пьесе «Любовь к трем апельсинам», в данном случае — это текст Михаила Светлова по мотивам Карло Гоцци. Наконец в этом сезоне Качаловский возьмется за «Вишневый сад» Чехова.

С 20 сентября по 29 октября в Казани пройдет четвертый Качаловский фестиваль: «Мастерская Петра Фоменко» привезет «Войну и мир. Начало романа», Национальный академический театр им. Янки Купалы — «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, Александринский театр — «Воскресение» Толстого, Московский драматический театр имени Пушкина — «Влюбленного Шекспира» Марка Нормана и Тома Стоппарда.

Туфану Миннуллину 25 августа исполнилось бы 90 лет. предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Кариевский

Уже 4—5 сентября в татарском ТЮЗе покажут спектакль «Мы — парни из деревни» («Без бит авыл малае») в постановке Рената Аюпова. Интерес к Туфану Миннуллину вызван и его 90-летием.

Режиссером выступит и Эльдар Гатауллин — он расскажет историю поэта Роберта Миннуллина в спектакле «Гомер моңы» («Печаль жизни»). Биографическую линию продолжит в ноябре спектакль московского режиссера Виктории Печерниковой, который посвятят 125-летию со дня рождения композитора Салиха Сайдашева.

А 3—7 декабря пройдет XVII Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». В этом году его было решено переформатировать, поэтому упор будет сделан на образовательную программу для участников.

Олег Киньзягулов объявил, что в Челнах поставят спектакль про Шаймиева. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Набережные Челны

О своих планах объявили и другие татарстанские театры. К примеру, Набережночелнинский драматический театр готовит в рамках проекта «Тут такое дело…», который посвящается историческим персонажам, спектакль о первом президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве. Также в автограде поставят «неодраму» «Ак үрдәк» («Белая утка») по пьесе драматурга Равиля Сабыра и инсценировку повести Аяза Гилязова «Җомга көн, кич белән...» («В пятницу, вечером...»).