Альбина Идиатуллина: «Мой пациент абсолютно честный»

Зачем разговаривать с новорожденными детьми, чему главному учится в роддоме мама и как работает перинатальный скрининг

Фото: Динар Фатыхов

Альбина Ревовна Идиатуллина заведует отделением для новорожденных детей Перинатального центра РКБ. Это одно из самых радостных отделений во всей клинике, но ответственность работы в нем колоссальная. Ведь от работы неонатологов зависит порой, какой будет жизнь человека, который только что родился. В отделении для новорожденных детей находятся в основном здоровые малыши, но после рождения им нужно адаптироваться к жизни вне маминой утробы, они еще слабы и нестабильны, поэтому за ними нужен внимательный присмотр. В своем портрете для «Реального времени» доктор рассказывает, как устроена неонатальная служба, что вдохновляет ее на работу и что способно заставить прослезиться врача с 36-летним стажем работы.

«Альбина, я вижу тебя только детским врачом»

Работа с новорожденными и с новоиспеченными мамами — особенная область медицины. Интересно, что изначально Альбина Ревовна не нацеливалась на неонатологию — и вообще на педиатрию. Однако сам по себе выбор медицинского пути не был для нее случайным — ее мама работала врачом, а потом стала преподавать в казанском медучилище. Бабушка тоже работала в поликлинике — и у нашей героини даже есть детские воспоминания о том, как на работе у бабушки она играла с медицинскими трубками и другими безопасными инструментами. В старших классах на занятиях по учебно-трудовой практике (которую проходили все советские школьники) Альбина осваивала профессию младшей медицинской сестры.

— Так что в семье сразу было понимание, что я буду поступать в медицинский. Родители и бабушка меня к этому подспудно подготовили всей жизнью нашей семьи. Когда пришло время поступать, на семейном совете прозвучал шуточный разговор о том, что педиатр в семье уже есть (мама), так что поступать надо на лечфак, — рассказывает доктор сегодня.

В 1983 году девушка поступила на лечебный факультет. Училась усердно — каждая четверка воспринималась мамой очень строго. Она указывала дочери на общежитие медицинского института и говорила: «Эти студенты живут по 8 человек в комнате, и все отлично учатся. А у тебя есть отдельная комната. Ты живешь легко, с родителями. А значит, должна учиться не хуже, чем они».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каждый акушер-гинеколог, родоразрешая женщину, дает появиться на свет новой жизни. А дальше с этой новой жизнью идет неонатология



Наша героиня прошла субординатуру по акушерству и гинекологии. В то время в программе субординатуры присутствовала и неонатология — этот цикл проходил на базе городской детской клинической больницы №1. Проходя этот цикл, Альбина Ревовна поняла: детство ей все-таки очень близко. Там ей казалось, что она уже двигается в том направлении, которое в глубине души уже выбрала.

Так и произошло. Педиатра в ней увидели и опытные врачи. Так, Дамира Галеева, тогдашняя начмед ДРКБ, которая участвовала в распределении будущих врачей, сказала ей: «Альбина, я вижу тебя исключительно детским врачом. Я помогу тебе сориентироваться в этой профессии». Дамира Садыковна вместе с легендарным первым главврачом ДРКБ Евгением Карпухиным приняли участие в судьбе нашей героини. Альбина Ревовна рассказывает:

— Они вдвоем, будто бы заглянув в глубины моей души, сказали: «Интернатуру ты пройдешь по неонатологии». Вот так вот круто поменялась моя жизнь: меня сначала учили лечить взрослых, потом учили акушерству и гинекологии — но, наверное, дальнейший мой шаг тоже был логичным. Потому что каждый акушер-гинеколог, родоразрешая женщину, дает появиться на свет новой жизни. А дальше с этой новой жизнью идет неонатология.

«Когда учишься в институте, ты с трудом представляешь себе свою работу»

Наша героиня много воспоминаний посвящает своему становлению в профессии. С благодарностью говорит о своих учителях, встречавшихся на профессиональном пути — многие ее институтские педагоги учили еще ее маму. Это врачи с большой буквы — в том числе и громкие имена не только татарстанской, но и советской, и мировой медицины.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Профессия, которую я выбрала — та профессия, в которой нужно работать. Работать иногда на износ. И при этом всегда принимать взвешенные решения — доктор постоянно должен их принимать.

— Встречая их на пути, я понимала, какую профессию выбрала и чем мне предстоит заниматься. Просто, когда учишься в институте, ты с трудом представляешь себе свою работу. Тебе кажется, что все происходит, как описано в книгах и показано в фильмах. А в реальной жизни все и близко не так, — рассказывает Альбина Ревовна.

Она понимала это с самого начала, и поэтому, еще учась в институте, устроилась работать медицинской сестрой в Шамовскую больницу, в отделение гастроэнтерологии. С конкретной целью: увидеть медицину в действии, «в нативных условиях», сразу по получении диплома уже четко понимать, что ей предстоит. Там уже на раннем этапе профессионального становления пришло понимание:

— Профессия, которую я выбрала, — та профессия, в которой нужно работать. Работать иногда на износ. И при этом доктор постоянно должен принимать взвешенные решения. Я работала медицинской сестрой, получала и совершенствовала определенные навыки. Я это делала, потому что понимала: если сейчас я этому научусь, то потом, когда стану врачом, мне это поможет и работать, и принимать правильные решения.

Доктор философствует: все, что происходило в ее жизни, не случайно. Будь то встречи с педагогами, легендами здравоохранениями, или работа медицинской сестрой, или судьбоносное решение пройти интернатуру по неонатологии. Альбина Ревовна хотела в будущем работать неонатологом в родильном доме, поэтому большая часть ее практики как интерна прошла в роддоме РКБ (там была база кафедры). Там произошла еще одна судьбоносная встреча — с Розой Насиховной Хакимовой, выдающимся неонатологом республики.

— Роза Насиховна стала не только моей наставницей, но и другом по жизни, несмотря на нашу разницу в возрасте. Она была заведующей отделением, когда я пришла работать. Ее отношение к профессии определило на всю жизнь и то, как к профессии отношусь я. Моя наставница очень требовательный человек — причем к себе не меньше, чем к другим. И она всегда понимала, что иногда придется жертвовать чем-то личным, может быть, даже семейным, ради работы. Работа — приоритет. И для меня это точно так же. Огромное спасибо моей семье, что они это поняли — меня всегда поддерживали и родители, и муж, — признается Альбина Ревовна.

«На работе человеку должно быть комфортно»

Пройдя интернатуру на базе роддома РКБ, наша героиня осталась работать здесь же. То есть всю свою без малого 36-летнюю врачебную карьеру она провела здесь, в Республиканской клинической больнице. Доктор улыбается: говорит, что РКБ — такая структура, которая тебя либо затянет, либо исторгнет из себя. Третьего не дано. Ее — затянуло. Она с благодарностью говорит об особенном духе коллектива, который сформировался в Перинатальном центре за десятки лет, о достоинствах работы в многопрофильной клинике, о том, что все коллеги готовы помочь и объединиться в команду ради того, чтобы помочь пациенту.

— И мы стараемся, чтобы это единство продолжалось. Мы, конечно, понимаем, что рабочие отношения — это не дружба. Но на работе человеку тоже должно быть очень комфортно. Мы все хотим с удовольствием приходить на работу, — говорит врач.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мере становления в профессии Альбина Ревовна освоила и вторую специальность — врача УЗИ, чтобы самой смотреть своих маленьких пациентов и понимать, все ли с ними в порядке. Неонатология в принципе специальность многогранная, ведь она охватывает весь организм маленького пациента, от пяток до макушки. Ты и кардиолог, ты и ортопед, ты и гепатолог, ты и гастроэнтеролог, в тебе соединяется множество медицинских специальностей.

В неонатологию наша героиня пришла в 1989 году. С тех пор эта область радикально изменилась: убежало далеко вперед оснащение отделений, появилась новая аппаратура, изменились технологии выхаживания недоношенных малышей. Поэтому это очень интересная сфера медицины: она ежедневно развивается. Доктор вспоминает, каким инструментарием работали раньше: дышать детям помогали мешком Амбу (и медсестры могли всю ночь вручную качать воздух «тяжелому» малышу). Интубационные трубочки были металлическими, а дыхательные пути у детей слишком нежные и тонкие. Поэтому интубация новорожденного была редким событием. А сейчас все происходит гораздо проще.

«Родильный дом — это, по сути, маршрутизатор»

Альбина Ревовна говорит, что и клинические алгоритмы сегодня очень помогают докторам. В них очень подробно прописаны рекомендации и порядок оказания медицинской помощи, порядок маршрутизации новорожденных детей.

Особенно важно, чтобы на пути родившегося человека правильно было выстроено взаимодействие всех медицинских служб: акушеров-гинекологов, неонатологов и врачей амбулаторной сети, к которым потом придет ребенок.

— Без такого взаимодействия вырастить здорового, социально хорошо адаптированного ребенка очень сложно, — размышляет доктор. — И хотя наша наука, по правилам, охватывает лишь первые 28 дней жизни человека, но существует понятие первых 1000 дней жизни ребенка, которые будут определять его будущее! Я, как врач-неонатолог, понимаю, что если сейчас поставлю верный диагноз (а заболевания у новорожденных могут быть, хоть и не часто), значит, окажу ему помощь. Ведь родильный дом — это, по сути, маршрутизатор. За этот короткий промежуток времени мы должны понять, здоров ребенок или у него есть проблемы. Надо четко дифференцировать и правильно маршрутизировать ребенка после выписки из роддома: или домой под патронаж участкового педиатра, или на дальнейшее лечение.

Если своевременно поставить диагноз — например, фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия и т.д. — качество жизни ребенка будет выше. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня в роддоме ребенок получает расширенный неонатальный скрининг на 36 врожденное заболевание — это нужно, чтобы врачи могли максимально быстро начать оказывать помощь, еще на доклиническом этапе. Если своевременно поставить диагноз — например, фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия и т.д.— качество жизни ребенка будет выше. В отрезок 45 дней с момента рождения врачи успеют продиагностировать заболевание, подать заявку в фонд «Круг добра», получить препарат и сделать ребенку инъекцию.

Кроме того, новорожденные дети получают прививки — например, от гепатита Б. Мы спрашиваем доктора: а что делать с антипрививочницами — мамами, которые наотрез отказываются делать прививки ребенку?

— Работаем над этим, убеждаем их. Очень стараюсь сама, потому что ребенка надо защитить от заболеваний. Это жизнь, с ней нельзя играть в игры — нужно трезво взвешивать риски. Государство об этом уже подумало, выделило деньги на защиту и взвесило все за и против. А они отказываются… У меня был пример: родители новорожденного ребенка долго вдвоем при мне спорили о том, вакцинировать малыша или нет. Аргументом мамы было: «Мои подруги этого не делали». Папа говорил: «Это не твоих подруг ребенок, а мой. И я считаю, что имею право защитить его». Надо отдать должное папе: его слово победило. Конечно, мы совершенствуем свои речевые модули, чтобы убеждать родителей. Часто у нас это получается, даже если они изначально были отрицательно к вакцинации настроены, — говорит доктор.

Если ребенок появляется на свет не совсем здоровым и нуждается в переводе на дальнейшее лечение, отделение Альбины Ревовны находится в постоянной коммуникации с коллегами в районных больницах, в поликлиниках, в городских детских больницах. Доктор признается: иногда нужно выполнить не только медицинскую функцию, но и социальную. Так, есть пациентки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В таких случаях наша героиня старается сделать все, чтобы ребенку был обеспечен должный уход, забота и присмотр медиков после выписки из роддома.

— Меня даже коллеги в шутку называют «Наш специалист по связям с общественностью». Потому что действительно приходится едва ли не соцработой заниматься. Для меня как для руководителя отделения новорожденных детей это важно. Я не закрываю дверь, выписывая ребенка. Мне важно, что будет с ним дальше, в какие руки он попадет, какие медики будут за ним присматривать, — говорит доктор.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Я не закрываю дверь, выписывая ребенка. Мне важно, что будет с ним дальше, в какие руки он попадет, какие медики будут за ним присматривать

«Неонатолог должен за короткий промежуток времени дать понять женщине, что она стала мамой»

За эти годы и общие подходы медиков в родильных домах и перинатальных центрах стали, если можно так выразиться, более гуманистическими. Например, если раньше дети в отделениях для новорожденных лежали отдельно от мам, в общем зале, то сегодня в Перинатальном центре РКБ во всех случаях, когда это возможно, маленькие пациенты всегда находятся при маме — в палатах «Мать и дитя».

— Ведь сама наша специальность — она не только о том, что мы сопровождаем новорожденных детей. Неонатолог родильного дома должен за очень маленький промежуток времени — за 4—5 дней! — дать понять женщине, что она стала мамой! Что она сейчас — главный руководитель своеобразного производственного процесса, состоящего из мамы и папы. Вместе в этом процессе они должны вырастить здорового члена общества, — говорит наша героиня.

Для мамы палата «Мать и дитя» ценна сразу несколькими факторами. Во-первых, ребенок, привыкший к голосу матери, к ритму ее сердцебиения, к ее запаху, чувствует себя спокойно и умиротворенно рядом. Во-вторых, формируется эмоциональная связь между мамой и малышом. А ведь чем раньше мама начнет понимать своего малыша, тем комфортнее ей будет его растить. Потому что материнство должно приносить удовольствие. В-третьих, в условиях роддома женщина всегда найдет совет и поддержку — научится ухаживать за своим ребенком, ей подскажут, как его кормить, держать, умывать, всем премудростям. И потом, когда семейство вернется домой, маме уже не будет страшно.

— Ведь у нас сегодня бывают разные категории мам. Есть совсем юные женщины, которых нужно научить. А есть дамы элегантного возраста, которым надо напомнить, что делать с новорожденным малышом. У них бывают разные страхи. Например, некоторые мамы боятся начать кормить грудью и сделать что-то неправильно. А я всегда отвечаю: «Кормящая мама — это мадонна. Она не может принести вред собственному ребенку. А если у вас будут слегка неверные несколько движений — мы обязательно подскажем», — говорит Альбина Ревовна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кормящая мама — это мадонна. Она не может принести вред собственному ребенку

Доктор уверена, что совместное пребывание мамы и ребенка — большой шаг в правильном развитии системы родовспоможения. Потому что сейчас неонатологи лучше понимают физиологию новорожденного и точно знают, что ему нужен телесный контакт с мамой, ее руки, глаза и голос. Поэтому, когда строился новый Перинатальный центр РКБ, формат палат проектировался так, чтобы здесь можно было организовать совместное пребывание.

«У нас порой слезы текут под маской в родильном зале»

Все вопросы по уходу за новорожденным, по его здоровью, по взаимоотношениям с ним можно задать врачам-неонатологам. Они на все ответят — чтобы женщина как можно быстрее почувствовала радость и комфорт материнства. Неонатолог работает не только непосредственно со своим пациентом — ребенком. В орбите его внимания обязательно находятся мама, папа, бабушки, дедушки. И со всеми нужно найти общий язык, к каждому требуется подобрать подход, даже к самой суровой и умудренной опытом бабушке.

— Дверь в моем кабинете всегда открыта. Но если я вижу, что женщина в коридоре мечется, я к ней выхожу и спрашиваю: «Чем вам помочь?» Потому что нельзя, чтобы ей было неуютно, чтобы она чего-то не понимала. Я стараюсь все объяснять. И даже если ее вопрос не касается ребенка — все равно она должна получить ответ. К примеру, я объясню, как пройти в перевязочную, каким образом оформить документы в ЗАГСе. Хотя формально к моей работе это не относится. Просто я точно знаю: надо к людям относиться так, как я бы хотела, чтобы относились ко мне.

Сейчас семейный характер Перинатального центра усиливается еще и частой практикой партнерских родов. Доктор признается: относится к этому процессу положительно, потому что это укрепляет семью. Она улыбается, рассказывая о том, какие трогательные моменты переживает вся команда акушеров и неонатологов в родильном зале, когда папа и мама вместе встречают в этом мире нового человека.

— Понимаете, очень важно, чтобы случился этот первый тактильный контакт ребенка не только с мамой, но и с отцом. Мы сейчас живем в быстром режиме, перелистывая страницу за страницей в смартфоне. Но ребенка перелистнуть невозможно. Ему предстоит прожить свою жизнь, которую ему дают родители. И родители должны ему помочь, а значит, — быть рядом в начале жизни. И вы знаете, у нас порой слезы под маской текут в родильном зале. От того, что мы растроганы, от умиления, — признается доктор.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Я точно знаю: надо к людям относиться так, как я бы хотела, чтобы относились ко мне

Даже несмотря на огромный опыт и на десятки тысяч увиденных рождений, Альбина Ревовна по-прежнему эмоционально проживает торжественность этого момента — прихода в мир нового человека и его знакомства с собственными родителями.

«Новорожденный ребенок не умеет говорить — и в этом его большое преимущество»

Доктор задумчиво говорит: если бы ее спросили, хотела ли бы она изменить свое будущее, свой жизненный путь — она отказалась бы.

— Здесь я уже все знаю. Я попала в свою специальность. Все — это мое по-настоящему. Потому что мой пациент — он абсолютно честный. Он никогда не кокетничает и не хитрит. Если он болен — он болен. Если ему хорошо — ему хорошо, и он отчетливо дает это понять. Новорожденный ребенок не умеет говорить — и, вы знаете, в этом его большое преимущество. Он показывает свои ощущения всем своим видом, — размышляет Альбина Ревовна.

При этом к детям она относится очень серьезно — каждый из них человек, со своим характером, со своими особенностями психики и темперамента. Неонатологи уверяют: все это видно с первых часов жизни, и очень неправы те, кто считают, что все дети одинаковые. Каждый — личность! Наша героиня рассказывает, что на обходах, заходя в палату, обязательно здоровается со всеми ее обитателями по отдельности: «Здравствуйте, мамы. Здравствуйте, дети».

— Я всегда напоминаю об этом матери. Потому что замечаю, что многие при общении с ребенком… молчат! А ведь с ним нужно разговаривать. Потому что он живой, отдельный человек, который 9 месяцев слышал ваше сердце и голос, знает ваш запах. В период адаптации к жизни он должен научиться быть самостоятельно. А вы должны ему в этом помочь, он этого ждет. И они обязательно реагируют на разговор, я это всегда вижу. Допустим, сижу, пишу историю болезни, и слышу, как кто-то из ребят начинает плакать. Захожу в палату и говорю ему: «Ну что с тобой случилось? Рядом лежит твой товарищ, друг. Лежит, тихо себе растет, глаза закрыты. А ты почему рыдаешь?» И он прислушивается. Дети коммуникабельны, даже если только вчера появились на свет. Они даже тебе по-своему отвечают. Поэтому нельзя молча смотреть на новорожденного ребенка, вообще нельзя! — говорит опытный доктор.

По словам Альбины Ревовны, дети даже плачут по-разному, и если уметь «читать» этот плач, можно понять его причину. Кричит ребенок от боли, хнычет от скуки, плачет от голода — все заметно сразу.

Неонатологи уверяют: все это видно с первых часов жизни, и очень неправы те, кто считают, что все дети одинаковые. Каждый — личность. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Принять неправильное решение — наш главный страх»

Неонатолог вновь и вновь говорит: в РКБ сложилась комфортная для работы экосистема. В Перинатальном центре все работают в содружестве. В распоряжении врачей есть обширные возможности функциональной диагностики, помогает неонатологам медико-генетическая консультация. Всегда готовы прийти на помощь коллеги из ДРКБ — с ними всегда можно проконсультироваться, получить помощь в диагностике и совет.

Она признается: своих маленьких пациентов — любит. Наша героиня вообще считает, что к людям надо относиться с любовью, с добротой и с желанием помочь. Иначе невозможно быть врачом — как лечить-то, если тебя пациенты раздражают?

За пределами клиники наша героиня — любящая мама, жена и бабушка. Она принимала в родильном зале своих внучек — не верит в предубеждение о том, что врачу нельзя работать со своими близкими. С внучками и с детьми наладила доверительные, дружеские отношения — считает, что в семье максимально важна взаимная поддержка и уважение. С благодарностью и любовью говорит о своем муже — супруги женаты уже больше тридцати лет, и взаимная поддержка в их браке один из основополагающих принципов.

В свободное время доктор занимается рукоделием, а еще признается в том, что любит созерцать. Она много ходит пешком и внимательно наблюдает за тем, что происходит вокруг. Любит наблюдать, как за окном сменяются времена года, как мимо окна автобуса проплывают городские улицы. Много ходит пешком, гуляя с внуками — прогулки такие бывают довольно длительные, и они доставляют ей удовольствие. В свободное время доктор ходит на концерты классической музыки с подругами, а иногда устраивает себе медитацию, раскрашивая картины по номерам или работая карандашом.

Мы спрашиваем доктора, эту подтянутую, цветущую, энергичную женщину: что способно ее напугать? Боится ли она чего-то в своем труде? Альбина Ревовна недолго думает и отвечает:

— Принять неправильное решение. Это наш главный страх. Я часто возвращаюсь мыслями к периоду своей работы медицинской сестрой. Во время дежурств иногда бывали сложные моменты. Я иногда даже там плакала, думала: «Ну зачем я вообще пошла сюда работать? Мне ведь это совершенно не надо». А сейчас думаю: это нужно было, чтобы сегодня принимать правильные решения. Я стараюсь держать планку, которую задала мне Роза Насиховна. И которую установили родители, которые всегда требовали от меня ответственности. Все это укрепилось, когда я пришла сюда.

Она говорит, что работа приносит ей огромную радость и удовлетворение:

— Труд тебя удовлетворяет точно так же, как вкусное пирожное, съеденное в кафе. Вот такое же удовольствие я получаю от работы!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Я стараюсь держать планку, которую задала мне Роза Насиховна. И которую установили родители, которые всегда требовали от меня ответственности

А напоследок вспоминает фразу, сказанную ее подругой: мы не можем написать черновик жизни, у нас такой возможности нет. Поэтому, живя свой беловик, нельзя делать ничего, о чем ты пожалеешь. Нужно жить и работать правильно. Исходя из этого принципа Альбина Ревовна и живет.

