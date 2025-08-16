Машина Путина вернулась на Родину

В Татарстане показали сотни единиц исторической техники — от трактора «Сталинец» до современных «Аурусов»

Фото: Артем Дергунов

Любой фестиваль ретро-автомобилей сопровождается двумя главными вопросами — «Откуда приехали?» и «Пригнали ли своим ходом?». Большинство владельцев, как правило, бережно относятся к своим раритетам и избегают дальних поездок, но география прибытия участников особенно интересна. На 18-м фестивале исторической техники в «Свияжских холмах» можно было встретить коллекционеров из разных регионов России. Подробнее — в материале.

350 единиц техники из разных регионов России

Традиционно фестиваль открыл председатель Госсовета Татарстана и президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин — владелец двух «Побед», «Волги» и ГАЗ-21. При обходе экспонатов он заявил организаторам: «Я посмотрел, больно регионов много приехало». Те подтвердили его слова, сообщив, что на площадке представлено около 350 единиц техники — от мотоциклов до тракторов — из разных уголков страны, от Санкт-Петербурга до Нового Уренгоя.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уже за день до открытия на «Свияжские холмы» начали съезжаться участники фестиваля. Энтузиазм был настолько велик, что некоторые ночевали в палатках, а самые преданные поклонники ретро-техники — в своих автомобилях. Камиль Нигматуллин, владелец «Ижа Комби» 1990 года, рассказал, как они с отцом заночевали прямо в авто, чтобы не пропустить ни минуты фестиваля.

— Приехали вчера и переночевали в машине. Здесь очень комфортабельно: матрас, подушки — все расстелили. Кстати, очень много людей, кто приезжает и ночует в машине или палаточном городке. Своя атмосфера была: «неформальная» дискотека до часу ночи. Было весело, — посмеялся Нигматуллин.

Стоимость «Ижа» на онлайн-площадках варьируется: ближайший экземпляр можно найти в Самаре за 649 тыс. рублей, а в Ивановской области или Астрахани — за 70—95 тысяч. Но для владельца, конечно, важна не рыночная цена, а личная история. Каждый такой автомобиль — это плод кропотливого труда и огромных усилий по восстановлению. Машина Камиля — не исключение: он владеет ею уже пять лет, и это его третье участие в фестивале.

— Досталась она случайно, приобрел у одного дедушки, который хотел сдать ее на металл. Вот так втянулся. А еще в этом году я буквально полтора месяца назад приобрел ГАЗ-24 «Волга». Давно хотел. Сейчас занимаюсь ее восстановлением, — рассказал коллекционер.

«У нас у Минниханова две такие машины было?»

Обычного посетителя фестиваля не заманишь ГАЗами, «Волгами» и другими авто. Нужна история или известная личность. Таким объектом внимания стал «Гараж особого назначения ФСО России». Москвичи привезли показать «Аурус Сенат Лимузин» — тот самый, на котором Владимир Путин в 2018 году приехал на инаугурацию президента. Напомним, их производят в Татарстане.

Тут же Мухаметшин вспомнил и про автопарк раиса Татарстана.

— У нас у Минниханова две такие машины было? — спросил он помощников.

— Да, — ответили ему.

По соседству можно было увидеть две «Чайки» ГАЗ, выпущенные в 1970 и 1980 годах. Представитель Ak Bars Retro Cars подчеркнул, что одна из них, как и другие «Чайки», предназначалась для высокопоставленных лиц и не продавалась в свободном доступе.

— Машина использовалась для партийных целей. У нее автоматическая коробка передач. Салон уникален тем, что сзади для охраны есть дополнительные места с откидными сиденьями. Охранник садится рядом с тем, кого он охраняет. Данная машина была создана на базе Горьковского автозавода. Моду того времени они брали с автомобилей Америки, — рассказал Алексей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На выставке были машины, не только принадлежавшие известным людям или участвовавшие в великих событиях, но и реставраторов.

Прямо у сцены красовался автомобиль коллекционера, собирателя и хранителя Александра Гнедина, которого не стало в 2024 году. Этот человек восстанавливал авто, которые в свое время еще возили Андрея Разина (группа «Ласковый Май»), Раису Горбачеву или даже Владимира Ленина. Последний свой автомобиль Гнедин не успел закончить, но его последователи завершили дело за него.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди ретро-автомобилей можно было увидеть и необычные экспонаты, например, сельскохозяйственную технику, в том числе и отреставрированный трактор «Сталинец С-60» 1935 года выпуска. «Мастерская Евгения Шаманского» из Москвы вдохнула жизнь в этот гусеничный аппарат с 16-литровым двигателем, который даже продемонстрировал ход.

Проблемы с запчастями и ГАИ

О страшных событиях 80-летней давности напомнила техника времен Великой Отечественной войны — не только советского производства, но и зарубежная.

Во время обхода Мухаметшину показали немецкий командирский автомобиль Opel mPI. Его история могла закончиться плачевно, но русские помогли «немцу» прийти в чувство. Как рассказал хозяин, его бросили в 1942 году в деревне Жевлатово, Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области.

— Своим ходом пришел? — спросил Мухаметшин.

— Если только с горки толкнуть, — посмеялся владелец.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо автомобилей, на фестивале были представлены и мотоциклы, хотя и в меньшем количестве. Айрат и Альберт Левины привезли двух своих железных коней из Нижнего Новгорода.

— У нас с отцом частная коллекция, мы занимаемся этим вдвоем. У нас более четырнадцати мотоциклов. На этот фестиваль мы привезли два: «Москва М1А» 1949 года, который мы восстановили, и «Иж-350» 1951 года. Все началось около шести лет назад, когда дальние родственники подарили нам старый, некомплектный мотоцикл. Мы тогда ничего в этом не понимали, но решили его восстановить. Разобрав, мы поняли, что не хватает многих деталей. В итоге мы купили еще несколько мотоциклов и собрали из них один оригинальный. С этого все и началось, — рассказал Альберт.

Айрат Шафутдинов, увлеченный коллекционер мотоциклов, отметил, что процесс собирания и коллекционирования осложняется не только дефицитом запчастей, но и бюрократическими препонами со стороны ГАИ.

— Самая большая проблема — это поиск запчастей, ведь многие уникальные экземпляры были безвозвратно утеряны, отправлены на металлолом. Но не менее сложно оформление техники в ГАИ. Из-за сложностей с утерей документов, смерти владельцев и отсутствия заинтересованности у наследников многие мотоциклы просто пропадают, — рассказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Однако, несмотря на трудности, Айрат уверен, что сохранение этой истории — крайне важная задача:

— Это часть истории нашей страны, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений. Мы, энтузиасты, делаем все возможное, но, к сожалению, в нашей стране пока недостаточно поддержки для этого.

