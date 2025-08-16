Next time in Moscow? Главные итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа

Президент России рассчитывает, что достигнутые договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы и восстановления отношений между РФ и США

Фото: пресс-служба Белого дома

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялась историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит двух лидеров, проходивший под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»), продлился около трех часов и завершился пресс-конференцией. Путин и Трамп констатировали, что переговоры были продуктивными. «У нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — заявил российский лидер. Как встречали президента России в его первый почти за 10 лет визит в США и о чем говорили лидеры двух стран — в материале «Реального времени».

Теплая встреча Путина в США и поездка с Трампом на его бронированном лимузине

Президент России Владимир Путин прибыл в США впервые почти за 10 лет — в последний раз российский лидер посещал Штаты в сентябре 2015-го во время президентства Барака Обамы. Тогда он выступил с речью на 70-й Генеральной Ассамблее ООН.

По прилету на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) Путина прямо на летной полосе встретил лично Дональд Трамп. Американский лидер сначала поаплодировал российскому коллеге, а затем похлопал его по спине. Президенты крепко пожали друг другу руки и коротко поговорили.

— Трамп и Путин приветствовали друг друга, как старые друзья, сказать, что прием был теплым, было бы преуменьшением, — писал Reuters.

Общение продолжилось после фотографирования — Путин и Трамп вместе сели в бронированный лимузин Cadillac One американского лидера, который называют The Beast («Зверь»), и поехали к месту встречи. New York Times сообщал, что в авто они были без переводчика, но президент России хорошо владеет английским и мог поддержать разговор. Стоит отметить, что Путина встречал лимузин Aurus с московскими номерами, которым он не воспользовался (после встречи с Трампом Путин добрался на нем до самолета, — прим. ред.). Как сообщает WSJ, российский лидер нарушил традицию передвигаться за рубежом на своем авто и пересел в лимузин Трампа по его приглашению, которое поступило прямо на летной полосе.



Помимо этого, Путина встретили и пролетом бомбардировщика B2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22.

Белый дом опубликовал фотографию встречи лидеров стран с подписью «История». Sky News пишет, что встреча двух лидеров в Анкоридже наиболее впечатляющим образом положила конец изоляции РФ со стороны Запада:

— Вместо санкций Дональд Трамп наградил российского президента аналогом государственного визита.

Российско-американские отношения «скатились до самой низкой точки со времен холодной войны», но пришло время выправлять ситуацию

Изначально ожидалось, что встреча Путина и Трампа пройдет в формате «один на один». Однако за час до начала переговоров Белый дом объявил, что они будут «три на три». Россию, помимо президента, представили глава МИД России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков, США — Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Переговоры продлились около трех часов, с учетом времени, проведенного президентами наедине в лимузине. Некоторое время спустя лидеры России и США дали 12-минутную пресс-конференцию. Они ограничились заявлениями и не стали отвечать на вопросы журналистов.

— Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными. Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску. Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым». И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским и американским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт, — заявил в начале Владимир Путин.

Он поблагодарил американскую сторону за «бережное отношение к памяти» советских пилотов, в годы Великой Отечественной войны обеспечивавших поставки техники по ленд-лизу: «Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку. Это наследие, уверен, будет нам помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях».

Потом Путин констатировал, что российско-американские отношения «скатились до самой низкой точки со времен холодной войны»

— И это не идет на пользу нашим странам, да и миру в целом. Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела — конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки, и такая работа в целом была проделана, — подметил президент России.

По его словам, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал повышаться: «Все это носит пока символический характер, но все-таки плюс 20 процентов. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы».

— Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса. Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем. В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству, — заявил он.

Дойти до завершения конфликта на Украине — «чем быстрее, тем лучше»

Одним из главных вопросов переговоров стала ситуация вокруг Украины.

— Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к этой цели и откроет дорогу к миру на Украине, — заявил Владимир Путин.

Он выразил надежду, что «в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс».

Также президент России рассчитывает, что достигнутые во время переговоров с американским лидером договоренности «станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США». Он вспомнил, как в 2022 году «пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий, и прямо сказал тогда, что это большая ошибка».

— Сегодня мы слышим, что президент Трамп говорит: «Если бы я был президентом, то войны бы не было». Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине, — заключил Владимир Путин.

«Сегодня мы достигли существенного прогресса»

Трамп был немногословен. Он заявил, что встреча была продуктивной, обсуждены многие существенные вопросы.

— Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече, — заявил Трамп.

Президент США отметил, что «мы хотели бы закончить этот конфликт как можно быстрее».

— Сегодня мы достигли существенного прогресса. У меня с президентом Путиным очень хорошие взаимоотношения, — сообщил американский лидер. — И первое, самое главное, наверное, — это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали все необходимое для этого.

Он заявил, «президент Путин хотел бы завершить этот конфликт так же, как и я»: «Я благодарю вас, господин президент. Я надеюсь увидеться с вами вскоре».

— Next time in Moscow? — спросил у него Путин, улыбаясь.

— Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно, — ответил Трамп.

После завершения переговоров президент США, заявил, что по шкале от 0 до 10 оценивает «на десятку» прошедший саммит с Путиным.

Несостоявшийся обед

Встреча должна была продолжиться в формате рабочего обеда с участием делегаций. Однако после пресс-конференции Белый дом объявил, что он отменен, а Трамп возвращается в Вашингтон. Кремль заявил о завершении переговоров.

После этого Путин возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон», о которых говорил во время пресс-конференции. Также президент России побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки.

Путин покинул Аляску около 3 часов утра по мск. Всего визит в США продлился примерно пять часов.